Deel dit artikel: Share App Mail Pin

CBS: schooladvies groep 8 veel vaker verhoogd na toets, van 29 naar 71 procent in twee schooljaren

Leerlingen in groep 8 krijgen veel vaker een hoger schooladvies na de doorstroomtoets. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg het aandeel verhogingen onder leerlingen die daarvoor in aanmerking kwamen van 29 naar 71 procent. Wat betekent dat voor ouders?

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Klasrangorde beïnvloedt schooladvies, ook bij kinderen die even slim zijn, schreef Metro eerder.

Van 29 naar 71 procent: veel vaker hoger schooladvies

Sinds het schooljaar 2023/2024 maken leerlingen in groep 8 de doorstroomtoets, die de voormalige eindtoets vervangt. Met de komst van die toets zijn ook de regels rondom het schooladvies veranderd. Als een leerling beter scoort dan op basis van het voorlopige schooladvies werd verwacht, moet de basisschool het advies naar boven aanpassen.

Een uitzondering geldt wanneer de school vindt dat dit niet in het belang van het kind is. Voorheen waren scholen niet verplicht om het advies te verhogen. Die verandering is duidelijk terug te zien in de cijfers. Van de leerlingen die in het schooljaar 2024/2025 in aanmerking kwamen voor een hoger schooladvies, kreeg 71 procent dat ook daadwerkelijk. Twee schooljaren eerder was dat nog slechts 29 procent.

28 procent meisjes scoort boven verwachting, tegenover 26 procent jongens

Ruim een kwart van de leerlingen (27 procent) maakte in het schooljaar 2024/2025 de doorstroomtoets beter dan op basis van het voorlopige schooladvies werd verwacht. Een jaar eerder ging het nog om 31 procent.

Meisjes komen iets vaker in aanmerking voor een hoger schooladvies dan jongens. Bij meisjes ging het om 28 procent, tegenover 26 procent bij jongens. Het voorlopige schooladvies van jongens sluit daarmee iets vaker aan bij hun toetsresultaat.

Dubbel schooladvies groeit: havo/vwo stijgt van 12 naar 16 procent

Ook krijgen basisschoolleerlingen steeds minder vaak één specifiek schoolniveau toegewezen. In plaats daarvan kiezen scholen vaker voor een dubbel advies, bijvoorbeeld vmbo-gt/havo of havo/vwo. Tussen de schooljaren 2021/2022 en 2024/2025 steeg het aandeel leerlingen met een vmbo-k/gt-advies van 6 naar 9 procent, met een vmbo-gt/havo-advies van 11 naar 15 procent en met een havo/vwo-advies van 12 naar 16 procent.

Het aantal leerlingen met een dubbel schooladvies nam al langer naar verhouding toe, maar die ontwikkeling is sinds de invoering van de doorstroomtoets versneld. Adviezen voor alleen havo of bepaalde vmbo-niveaus komen juist minder vaak voor. Het aandeel leerlingen met uitsluitend een vwo-advies schommelt al enkele jaren rond de 20 procent.

Jongens krijgen vaker vwo-advies dan meisjes

Hoewel meisjes vaker boven verwachting presteren op de doorstroomtoets, krijgen jongens vaker een definitief havo/vwo- of vwo-advies. Bovendien wordt het verschil tussen beide groepen groter. In het schooljaar 2021/2022 kreeg 31 procent van de meisjes een van deze twee adviezen, tegenover 33 procent van de jongens. In het schooljaar 2024/2025 was dat respectievelijk 35 en 38 procent.

Het verschil zit volgens het CBS vooral in het vwo-advies. Jongens kregen de afgelopen vier schooljaren vaker dan meisjes een advies voor dit schoolniveau.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

Vorige Volgende

Reacties