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6 op de 10 jongvolwassenen komen in koude maanden nauwelijks buiten: opvallend veel hebben winterdip

Zes op de tien jongvolwassenen komen op een doordeweekse herfst- of winterdag minder dan een halfuur bewust buiten. Tegelijkertijd ervaart 59 procent regelmatig een winterdip, blijkt uit onderzoek van Heijnen Planten onder 1136 Nederlanders.

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Hoe lekker dat rondje wandelen in de zomer is, met hoeveel tegenzin datzelfde rondje tijdens de koude maanden gaat. Maar liefst 50 procent vindt dat ze te weinig buiten komen. Ook geeft 46 procent aan regelmatig binnen te blijven, terwijl ze eigenlijk liever naar buiten zouden gaan.

6 op de 10 jongvolwassenen komen minder dan halfuur buiten

Vooral onder jongeren is het gebrek aan buitenlucht opvallend. Van de 18- tot 30-jarigen vindt 65 procent dat ze te weinig buiten komen. Zes op de tien jongvolwassenen brengen in de herfst en winter op een gemiddelde doordeweekse dag minder dan een halfuur bewust buiten door.

Dat heeft niet alleen met het koude weer of de korte dagen te maken. Ook een gevoel van onveiligheid speelt bij sommige mensen mee. Zo vertelt een deelnemer aan het onderzoek: „Minder tijd buiten doorbrengen komt door het onveilige gevoel wat ik tegenwoordig heb.”

Onveilig gevoel Uit een onderzoek van Pointer en het AD bleek vorig jaar dat meer dan 11.000 vrouwen zich onveilig voelen op bijna 13.000 locaties verspreid over het land. Op ruim de helft van deze plekken hebben vrouwen zelf of iemand die ze kennen vervelende of bedreigende ervaringen gehad.

59 procent van jongvolwassenen ervaart regelmatig winterdip

De donkere maanden hebben ook invloed op hoe Nederlanders zich voelen. Zo zegt 42 procent regelmatig last te hebben van een winterdip, waarbij somberheid en weinig energie de kop opsteken. Onder jongvolwassenen ligt dat percentage met 59 procent nog een stuk hoger. Toch kan een wandeling in de buitenlucht al verschil maken. Maar liefst 82 procent van de ondervraagden merkt dat hun stemming verbetert wanneer ze buiten zijn.

Volgens Karin Smolders, universitair hoofddocent Human-Technology Interaction aan de TU Eindhoven, is daglicht belangrijk voor ons biologische ritme. „Ook op bewolkte dagen is de hoeveelheid licht buiten vaak vele malen hoger dan binnenshuis. Door voldoende daglicht op te zoeken, help je je biologische klok zich af te stemmen op het dag-nachtritme.”

Waarom daglicht volgens experts ook op grijze dagen helpt

Ook psychiater professor Jan Spijker benadrukt hoe belangrijk het is om tijdens de donkere maanden actief te blijven. Vooral wanneer je je somber voelt, is het volgens hem verstandig om je dagelijkse gewoontes niet los te laten. „Bij een dip is het verstandig om die te herkennen en te benoemen, maar ook te proberen routines vast te houden. Activering door te sporten of te wandelen is ook heel goed.”

Een rondje wandelen of even naar buiten voor wat daglicht is dus zeker geen slecht idee. Ook als het buiten grijs en koud is. En misschien werkt een lekker bakkie koffie onderweg als een goede motivatie (voor mij werkt dat in ieder geval wél).

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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