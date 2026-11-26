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Groot witwasonderzoek naar Amsterdamse taxiwereld

In een groot witwasonderzoek naar de Amsterdamse taxibranche is administratief beslag gelegd op ruim zeshonderd taxi’s. Volgens de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie zijn er naast witwassen ook signalen van het niet doen van belastingaangifte, het niet betalen van verkeersboetes, vervoeren zonder vergunning, vervalste chauffeurskaarten, rijden onder invloed en andere misstanden. Hierbij zouden meerdere ondernemingen betrokken zijn.

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Bij een administratieve beslaglegging kunnen voertuigen door de eigenaar niet worden overgeschreven, gesloopt of geëxporteerd, maar nog wel worden gebruikt. Volgens de politie verstoren de beslagleggingen „in belangrijke mate de werkwijze waarmee de betrokken ondernemingen hun onderlinge constructie in stand houden”. Maar een politiewoordvoerder kon niet meteen uitleggen op welke manier hun werkwijze wordt verstoord.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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