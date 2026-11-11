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Benzineprijs op laagste niveau sinds maart

De benzineprijs in Nederland is gedaald naar het laagste niveau sinds maart. Dit is vooral te danken aan de daling van de olieprijzen, omdat beleggers nieuwe hoop hebben gekregen op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in het Midden-Oosten.

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Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter benzine woensdag dik 2 cent gezakt naar 2,420 euro. Sinds maart, toen de prijzen aan de pomp snel opliepen door de net begonnen Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz, is de prijs niet meer zo laag geweest.

Een liter diesel werd woensdag zelfs meer dan 4 cent voordeliger, op 2,525 euro. Dat is het laagste niveau sinds juli. De adviesprijzen worden doorgaans bij duurdere pompen, bijvoorbeeld langs de snelweg, gevraagd. Elders kan brandstof soms tientallen centen goedkoper zijn.

Olieprijzen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat verdere aanvallen op Iran niet nodig zijn. Daardoor zakte de prijs van een vat Brentolie op de oliemarkt deze week zelfs onder de 90 dollar, al blijft het erg onrustig in het Midden-Oosten. Ook de Democratische verkiezingsoverwinning bij de midterms van vorige week draagt bij aan het veranderde marktsentiment.

Woensdag gingen de olieprijzen wel weer iets omhoog. Dat heeft ermee te maken dat er nog steeds geen duidelijke signalen zijn van een naderende vrede. „Als de twee partijen uiteindelijk een deal sluiten die standhoudt, wordt het waarschijnlijk een rommelig compromis waarin veel kwesties onopgelost blijven”, merkte een analist van de firma Raymond James & Associates ook op.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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