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Asielzoekers mogen van rechtbank wel naar Italië worden gestuurd

Twee asielzoekers mogen worden teruggestuurd naar Italië. Daar waren ze Europa binnengekomen voordat ze doorreisden naar Nederland, dus daar hadden ze asiel moeten aanvragen. Dat heeft de rechtbank Den Haag dinsdag geoordeeld tijdens een zitting in Haarlem.

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De uitspraak gaat lijnrecht in tegen recente vonnissen van andere rechters. Die hadden uitzetting naar Italië juist verboden, omdat de opvang van asielzoekers daar nog niet in orde zou zijn. Daardoor zouden hun grondrechten worden geschonden. De rechtbank in Haarlem vindt dat beide asielzoekers dat niet hebben aangetoond.

Een van de twee zaken van dinsdag gaat over een vrouw uit Eritrea, die in juli asiel had aangevraagd. De andere eiser is een man die begin augustus aankwam in Nederland. Zijn nationaliteit is niet bekendgemaakt. Beide asielaanvragen zijn niet in behandeling genomen, omdat de overheid vond dat Italië ze moest beoordelen.

Nieuwe afspraken

Sinds 2003 geldt de regel dat mensen een asielaanvraag moeten indienen in het land waar ze de EU binnenkomen. Veel bootvluchtelingen komen aan op het Italiaanse eiland Lampedusa. Het terugsturen naar Italië kwam in 2022 echter stil te liggen, omdat het land geen mensen meer wilde accepteren. De Italiaanse regering wees toen op grote problemen in de opvang. Sinds de nieuwe asiel- en migratieafspraken van de EU zijn ingegaan, was het de bedoeling dat het terugsturen naar het land van aankomst weer op gang zou komen.

Asielminister Bart van den Brink is in beroep gegaan tegen de eerdere vonnissen waarmee het terugsturen van asielzoekers naar Italië werd geblokkeerd. De zaak komt dan bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Ook de afgewezen eisers van dinsdag kunnen de uitspraak daar aanvechten.

Rechters deden eerder tegenstrijdige uitspraken over de zogeheten derdelanders uit Oekraïne. Van sommige rechters mochten zij blijven, van andere rechters moesten ze weg. De Raad van State oordeelde uiteindelijk dat de overheid hun bescherming mocht stoppen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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