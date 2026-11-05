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ANWB naar rechter om staking van 12 uur van de Wegenwacht: ‘Automobilisten met pech hulpeloos langs de weg’

De ANWB stapt morgen naar de kortgedingrechter in Utrecht om een staking bij de Wegenwacht, die de vakbonden voor maandag hebben aangekondigd, tegen te houden. Gevreesd wordt dat automobilisten met pech hulpeloos langs de weg komen te staan.

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Bij de ANWB zetten FNV en CNV al langer acties op touw om hun eisen voor een betere cao voor werknemers van de Wegenwacht kracht bij te zetten. Die hadden tot nu toe weinig impact voor ANWB-leden, zegt een woordvoerster van de verkeersorganisatie.

ANWB vindt staking Wegenwacht van 12 uur te lang

Voor maandag is echter een twaalf uur durende werkonderbreking aangekondigd. Dat gebeurt, zo is het plan, met een manifestatie op het Haagse Malieveld. Een zegsvrouw stelt dat de ANWB niet tegen staken is. „Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar onze leden”, benadrukt ze.

De ANWB eist dat FNV en CNV zorg dragen voor een minimale bezetting van de Wegenwacht tijdens de acties. Ook zouden de bonden het mogelijk moeten maken dat stakers bij calamiteiten toch weer aan het werk gaan. De bonden hebben daar tot nu toe nog geen commentaar op gegeven, waardoor de ANWB naar de rechter stapt.

‘Wegenwachters’ werken vaak 7 dagen achter elkaar

Een maand geleden voerden werknemers van de Wegenwacht ook al actie. Die duurde toen twee uur. Soms hebben zij zwaar werk, zoals tijdens de hitte van de afgelopen zomer. In de video boven dit artikel hoor je wat dat voor het werk langs de weg betekent.

Naast een hoger salaris willen de Wegenwachtmensen ook gezondere roosters. Marcel Spiegelenberg, FNV-kaderlid en werknemer bij Wegenwachtteam Breda, zei bij de vorige werkonderbreking tegen ZuidWest TV: „De ANWB verdient heel veel geld. Wij vinden dat de medewerkers hier ook van mogen meeprofiteren.” En over die roosters: „We werken vaak zeven dagen aan één stuk. Daar komt nog eens bij dat we ook met wisselende diensten werken, waaronder in de avond en de nacht. Dat is erg pittig. We willen graag een fijnere werk-privébalans.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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