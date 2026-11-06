Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Amper kou, maar in de Achterhoek wordt al geschaatst, is er dit weekend meer kans op vorst?

In het Gelderse Winterswijk heeft de vorst van afgelopen nacht ervoor gezorgd dat de eerste natuurijsbaan van het seizoen kon openen. Hoe staat het komend weekend met het weer. Is er meer kou op komst?

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Weerdienst Weeronline meldde vanmorgen de eerste nachtvorst van dit najaar. Het was de eerste keer sinds 15 mei dit jaar dat het weer vroor.

De Winterswijkse IJsvereniging opende om 7.30 uur een natuurijsbaan voor de schaatsliefhebbers. Daarmee was het de eerste ijsbaan van het seizoen. Je ziet de Achterhoekse schaatsers in de video boven dit artikel in actie. Op de 400-meterbaan lag bij opening ongeveer 2,5 millimeter ijs. Om 9.45 uur stond het stoplicht op de website van de ijsvereniging alweer op rood, dus ging de baan dicht.

Enthousiastelingen hebben ongeveer twee uur lang kunnen schaatsen. Volgens ijsmeester Hendrik van Prooije is Winterswijk de eerste door een combinatie van goede isolatie en een witte bovenlaag van de baan. Daardoor blijft de kou goed behouden. Een speciale vernevelarm spuit het water in dunne lagen op de baan. Daardoor ontstaat een vlakke ijslaag waarop al bij een geringe ijsdikte geschaatst kan worden.

Ook komend weekend wordt lichte vorst verwacht

Het wordt komend weekend fris met op zaterdag temperaturen van 6 graden in het noordoosten tot 10 graden in het zuiden. Komende nacht kan het lokaal licht vriezen en vooral aan de kust is er kans op een bui.

Het weekend begint met een vrij heldere nacht naar zaterdag. Daardoor koelt het flink af, met op veel plaatsen lichte vorst aan de grond. Op ooghoogte is het lokaal -1 graad in het binnenland tot +4 graden aan de kust. Ook in het noorden is het 4 graden omdat er veel bewolking is.

De bewolking houdt in het noordoosten mogelijk nog lang aan. De wind waait er uit het zuidoosten, waardoor de temperatuur lang onder 6 graden blijft. In de regio van Groningen is het dus een kille en koude zaterdag. In het midden en zuiden is er meer ruimte voor de zon bij temperaturen tussen 8 en 10 graden. Dat is vrij fris voor de tijd van het jaar, maar omdat er weinig wind staat, is het tijdens zonnige perioden nog wel lekker weer voor een herfstwandeling. In de kustgebieden is er meer bewolking en af en toe kans op een bui of wat lichte regen. Zeeland maakt daarbij de meeste kans op wat regen.

Zondag is het weer iets zachter, maar krijgen we meer wind

In de nacht naar zondag wordt het iets minder koud dan de nacht naar zaterdag en is de vorst verdwenen. Met minima rond de 4 graden is een warme jas nog wel nodig. Zondag overdag is het ook net wat zachter dan op zaterdag. De maxima liggen rond 10 graden. Daarbij is er wel veel bewolking en is er meer wind, waardoor het wat frisser aanvoelt. Voor het gevoel zal het dus niet veel zachter zijn. Aan de kust is opnieuw kans op een enkele bui.

Na het weekend blijft het nog een aantal dagen droog voordat een wisselvallige periode aanbreekt. Daarbij gaat de temperatuur in de loop van de week omhoog. De kans op vorst is dan verdwenen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Vorige Volgende

Reacties