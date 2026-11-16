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AI zorgt voor explosieve toename van online seksueel kindermisbruik

Het aantal meldingen van online seksueel kindermisbruik waarbij kunstmatige intelligentie (AI) een rol speelt, is explosief gestegen. In twee jaar tijd nam het aantal meldingen toe van 4700 naar meer dan 400.000. Dat is een stijging van ruim 8400 procent. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over de ontwikkeling en waarschuwen dat ook Nederland een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van misbruikmateriaal.

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Dat blijkt uit onderzoek van de Britse organisatie Global Child Safety Institute (GCSI), die meldingen analyseerde bij het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children. Waar in 2023 nog 4700 meldingen werden geregistreerd, waren dat er in 2025 meer dan 400.000. Volgens de onderzoekers speelt de snelle ontwikkeling van AI-technologie een belangrijke rol bij de enorme toename.

AI wordt ingezet voor online seksueel kindermisbruik

Een van de grootste problemen is het gebruik van zogenoemde deepfakes. Met behulp van AI kunnen seksueel expliciete foto’s en video’s worden gemaakt waarin het gezicht van een bestaand kind wordt verwerkt. Hoewel de beelden kunstmatig zijn gegenereerd, kunnen de gevolgen voor de betrokken kinderen zeer ingrijpend zijn.

Volgens de Britse krant The Guardian worden dergelijke beelden onder meer gebruikt om slachtoffers af te persen. Daarbij kunnen daders geld eisen of kinderen onder druk zetten om meer beelden te sturen. Ook wordt AI ingezet om kinderen rechtstreeks te benaderen. Zo kunnen chatbots worden gebruikt om het vertrouwen van minderjarigen te winnen en hen vervolgens tot seksuele interacties te verleiden.

De onderzoekers waarschuwen dat de technologie het voor kwaadwillenden steeds eenvoudiger maakt om misbruikmateriaal te produceren en te verspreiden. Daardoor ontstaan nieuwe vormen van online uitbuiting die moeilijk te bestrijden zijn.

Aantal AI-beelden van kindermisbruik neemt razendsnel toe

De bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek van de Internet Watch Foundation (IWF). Die organisatie meldde vorige maand dat in de eerste zes maanden van 2026 al 6310 AI-gegenereerde beelden van seksueel kindermisbruik waren aangetroffen. Dat zijn er ongeveer 40 procent meer dan in heel 2025, toen de organisatie 4512 van dergelijke beelden registreerde.

De cijfers laten zien hoe snel het probleem groeit. Waar AI enkele jaren geleden nog een beperkte rol speelde bij de productie van dit materiaal, signaleren organisaties inmiddels een sterke toename. Daarbij gaat het niet alleen om volledig kunstmatig gegenereerde beelden, maar ook om gemanipuleerd materiaal waarin bestaande foto’s van kinderen worden gebruikt.

Ook Nederland speelt een rol bij verspreiding

Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes Nederland waarschuwde vorige maand al voor de ontwikkelingen. Een woordvoerder sprak destijds van een ‘snelgroeiend probleem’ en benadrukte dat de gevolgen niet beperkt blijven tot het buitenland.

“De IWF-cijfers bevestigen wat we horen van partners en de kinderen met wie we werken: alleen al in de eerste helft van 2026 vonden zij meer door AI gegenereerd misbruikmateriaal dan in heel 2025”, aldus de organisatie.

Volgens Terre des Hommes speelt Nederland bovendien een belangrijke rol bij de verspreiding van seksueel kindermisbruikmateriaal. Het land behoort al jaren tot de grootste hosting locaties ter wereld voor dergelijk materiaal. Dat betekent dat servers in Nederland worden gebruikt om deze beelden online beschikbaar te maken.

Oproep aan overheden om kinderen beter te beschermen

Het Global Child Safety Institute roept overheden op om sneller en effectiever op te treden tegen online seksueel kindermisbruik. Volgens de organisatie bestaan er nog grote tekortkomingen in de manier waarop misbruik wordt opgespoord, geregistreerd en voorkomen. Daardoor blijven veel gevallen buiten beeld.

De onderzoekers benadrukken dat meer inzicht nodig is in de manieren waarop AI wordt ingezet om kinderen uit te buiten. Zonder betere bescherming en internationale samenwerking dreigt de technologie nieuwe mogelijkheden te blijven bieden voor daders, terwijl slachtoffers onvoldoende worden beschermd.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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