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Advocaat Gerald Roethof spreekt over getaserde pakketbezorger: ‘Hij begrijpt het gewoon niet’

Advocaat Gerald Roethof heeft in talkshow Pauw & De Wit gisteravond verteld hoe het gaat met de pakketbezorger die eind vorige week door een motoragent werd getaserd. „Alleen een klacht indienen vindt hij niet genoeg.”

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De pakketbezorger die werd getaserd in de Amsterdamse Jordaan gaat aangifte doen. Dat bevestigde zijn advocaat Gerald Roethof, die zich dus ook uitsprak bij Pauw & De Wit. Over de actie van de politie ontstond veel ophef. Mensen vonden dat er buitensporig was gereageerd. De politie kwam vervolgens met een uitleg. Het taseren zou de enige manier zijn om de situatie onder controle te krijgen.

Pakketbezorger werd in de schaamstreek en buik getaserd

De agent vuurde zijn stroomstootwapen op de pakketbezorger af, omdat die zijn bestelbus niet wilde weghalen en ook niet direct zijn identiteitsbewijs bij de hand had. Er ontstond een woordenwisseling waarna de agent de bezorger arresteerde en duwde en de bezorger de agent probeerde af te weren. De politieman schoot de man eerst met de taser in zijn schaamstreek, daarna in zijn buik. Hij viel daardoor op de grond. Op sociale media gingen filmpjes rond van het incident. Veel omstanders waren verontwaardigd.

Gerald Roethof vertelt over hoe het met de bezorger gaat

Advocaat Roethof over hoe het nu met de pakketbezorger gaat: „Hij is gevallen door de stroomstoten die hem zijn toegediend. Het heeft een behoorlijke blessure veroorzaakt. Aan zijn schouder en zijn arm en hij kan zijn handen moeilijk bewegen. De stroomstootpijltjes kwamen in zijn schaamstreek, dat was niet fijn, en een keer in zijn buik. Daar zijn kleine, maar wel heel duidelijke wondjes ontstaan.”

Roethof vertelt dat zijn cliënt het ook geestelijk zwaar heeft: „Hij begrijpt het gewoon niet. Hij begrijpt oprecht niet dat dit op deze manier moest. Of moest, hoe het gegaan is. Dat is wat hij hieraan heeft overgehouden.”

De advocaat zegt dat de pakketbezorger de avond van het voorval een klacht over het optreden heeft ingediend. Nu volgt er dus ook aangifte: „Ik heb hem op mijn kantoor gesproken. Hij vindt dit zo ernstig, dat hij een klacht alleen niet voldoende vindt. ‘Ik ben mishandeld’, zegt mijn cliënt, ‘dus ik doe aangifte van mishandeling’.”

De hele uitzending van Pauw & De Wit kun je terugkijken via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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