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Tientallen actievoerders op bouwplaats Microsoft-datacentrum

In Amsterdam hebben tientallen actievoerders de bouwplaats van een datacentrum van Microsoft aan de Plimsollweg bezet. Dat ziet een verslaggever. Actievoerders klommen over het hek met meegenomen ladders en knipten een gat in het hek van de bouwplaats. De politie en ME zijn in groten getale aanwezig.

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De actievoerders maken deel uit van de actiegroep Geef Tegengas. De verslaggever ziet de ME tijdens het beklimmen van de hekken ingrijpen met wapenstokken en pepperspray, om ongeveer dertig overgebleven actievoerders buiten het hek onder controle te krijgen. Op de bouwplaats wordt vrijdag niet gewerkt.

Actievoerders op de bouwplaats zijn in steigers en de kraan geklommen, waar ze een spandoek hebben opgehangen. Daarop staat „down with datacentre, fuck AI”. Met graffiti zijn leuzen gespoten op de betonnen funderingen.

Overige actiegroepen

Volgens de actievoerders is het geplande datacentrum een voorbeeld van de „steeds uitbreidende macht van Microsoft en big tech” en zal het centrum in Sloterdijk „net zoveel energie opzuigen als alle huishoudens in Amsterdam”.

De actievoerders van Geef Tegengas worden gesteund door klimaatbeweging Fossielvrij, Actiegroep ZO, DeGoedeZaak, Leitmotiv, XR en Scientist for Future. Even buiten de bouwplaats staan namens die clubs nog ongeveer honderd demonstranten toe te kijken en wordt de groep toegesproken over datacenters, democratie en AI.

Eerder dit jaar, in juni, bezetten en blokkeerden tientallen activisten de bouwplaats al.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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