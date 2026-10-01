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Zieke Nina (9) beleeft dankzij 45 vrijwilligers haar Wensdag: ‘Vandaag was iedereen er voor háár’

Nina (9) staat om half zes ’s ochtends al naast haar bed. Vandaag ontmoet ze haar grote idolen Fien & Teun. Stichting Lach voor een Dag – opgericht door Van Hoorne Studios – bezorgt jaarlijks 80 tot 100 zieke kinderen en hun families zo’n bijzondere Wensdag, volledig met vrijwilligers.

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Vandaag gaat Nina het populaire boerinnetje en boertje Fien en Teun in levenden lijve ontmoeten op de Avonturenboerderij van Van Hoorne Studios in Groot-Ammers, gelegen in het agrarische hart van de Zuid-Hollandse Alblasserwaard.

Ze heeft er weken naar uitgekeken, het meisje met een lichte verstandelijke handicap, een halfblind oogje, een te kort armpje en een klompvoetje waaraan ze in haar korte leven vier keer is geopereerd. Ze woont bij haar oma Corda (56) in Gorinchem, want al kort na de geboorte deed haar moeder afstand van Nina. Oma Corda ontfermde zich over het kind van haar dochter met alle complicaties, geduld, strijd en verdriet die het grootbrengen van een meisje met beperkingen met zich meebrengen.

80 tot 100 zieke kinderen krijgen jaarlijks een Wensdag

Een goede kennis van oma Corda vond dat Nina een ‘Wensdag’ verdiende en benaderde Lach voor een Dag. Ria de Wit (66), vrijwilliger bij de stichting en coördinator van deze Wensdag: „Van alle verzoeken worden er jaarlijks 80 tot 100 gehonoreerd. We bieden dan een echte VIP-dag voor de kinderen én hun familie. Want: voor het gezin is het ook belangrijk om er een keer onbekommerd uit te zijn en in de watten te worden gelegd.”

Ria, al twaalf jaar verbonden aan de stichting, is telkens weer verbaasd over de veerkracht die zieke kinderen, niet zelden in hun laatste levensfase, op Wensdagen tonen. „Dat ene jongetje bijvoorbeeld, hij had kanker en zou een zware chemokuur moeten ondergaan. Hij was een grote fan van Brandweerman Sam. Snel kon er een Wensdag worden georganiseerd.”

Ze vervolgt: „Hij woonde de theatervoorstelling van Brandweerman Sam bij en had na afloop een ontmoeting met zijn grote held. Omdat Van Hoorne Studios ook kinder- en familievoorstellingen in de theaters verzorgt, kunnen we zo’n samenzijn regelen met populaire kinderhelden als inderdaad Brandweerman Sam, Woezel & Pip, de schaapjes Mike & Molly, natuurlijk Fien en Teun en Stip de Pony.

Het terminaal zieke kind ging er totaal in op, vergat het verdriet, de pijn. Een week na de voorstelling overleed het jongetje plotseling. Na zijn overlijden bedankten zijn ouders ons voor ‘de allermooiste dag uit zijn leven… Hij had de echte brandweerman Sam ontmoet.”

Natuurlijk, vertelt ze, ‘doen deze dagen wat met je’. Ria: „Het vreet aan je als je ernstig zieke kinderen zó ziet genieten. Want je weet: dat jongetje of meisje dat jou om de nek valt van dankbaarheid, is er straks niet meer. Je mag het eerlijk weten: thuis pink ik vaak een traantje weg. Als het je onberoerd laat als mens, ben je geen goede vrijwilliger. Maar op Wensdagen is er geen plaats voor onze emoties. Dit is zo’n kostbare ervaring voor het kind dat je alles uit de kast haalt.”

Nina (9) wordt thuis opgehaald met een limousine

Terug naar Nina, die met oma Corda en haar vriend Arnold (64) al buiten staat als het pronkstuk van Stichting Lach voor een Dag arriveert: de meterslange limousine. Van emotie vloeien er tranen; voor een gezin met een krappe beurs is een dergelijk uitje een letterlijk onbetaalbare ervaring. Op de zijkant van de hagelwitte slee staat het motto van de stichting geschreven: ‘Een lach is in een flits voorbij, maar de herinnering eraan blijft altijd.’ Buurtbewoners drommen bijeen, mobieltjes in de aanslag. Ook Ria zet het tafereel op de foto met een professionele camera. Na de Wensdag krijgen het kind en het gezin een fotoboek waarin alle bijzondere momenten zijn vereeuwigd.

Chauffeur Luuk (68), gepensioneerd buschauffeur, parkeert het gevaarte en rolt een rode loper uit: Nina is vandaag prinses en wordt naar de limousine begeleid door een heuse lakei in dito kledij. Het is voor Danilo (21) – hij studeert aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – zijn debuut als livreiknecht: Luuk en hij begeleiden Nina vandaag op de dag van haar leven.

Luuk maakt deel uit van een poule van elf chauffeurs op wie de stichting geregeld een beroep kan doen. Soms voert de reis naar Groningen of Maastricht om een gezin op te halen – en terug. Danilo is een van de 45 vrijwilligers die tijdens Lach voor een Dag wordt ingeschakeld. „We doen dit zó graag”, zeggen ze. „Voor een ernstig ziek kind is dit een ongelooflijke ervaring.”

45 vrijwilligers zetten zich in voor Lach voor een Dag

Er vloeien tranen bij Nina. „Wat een mooie auto”, kraait ze, terwijl ze in de limo wordt geholpen, zoals het een vorstenkind betaamt. ‘Dankuwel, chauffeur’, zegt ze geheel in stijl. In de luxewagen wordt de kinderchampagne ontkurkt – op het videoscherm in het luxe interieur zijn Fien & Teun, haar idolen, te zien. En zo zet de limousine koers naar de Avonturenboerderij. In het centrum van de groene, agrarische Alblasserwaard ligt het themapark waar bezoekers aan de hand van boerinnetje Fien en boertje Teun kennismaken met het boerenbestaan en het leven in de natuur.

In een speciaal gereserveerd vertrek van het restaurant van de boerderij wacht Nina een grote verrassing: een grote slagroomtaart met daarop haar naam in glaszuur gespoten. Bovendien ligt er een kostuum voor haar klaar, zoals boerin Fien, haar idool, dat ook draagt. Ze glundert, maakt een vreugdesprongetje op haar broze beentjes. ‘En de ballonnen… Mag ik die ook meenemen? ‘Rustig aan, meisje’, zegt oma Corda. ‘Komt allemaal goed.’ En, knipogend: ‘Hoe we die vanavond in bed krijgen, ik weet het niet.’

Ria de Wit, gepensioneerd en in haar werkzame leven directiesecretaresse bij de Rabobank: „Zo’n Fien-kostuum is een voorbeeld van wat onze vrijwilligers belangeloos doen voor de stichting. Het pakje is speciaal op maat gemaakt door onze vaste naaister. Als stichting zijn we uiteraard afhankelijk van sponsors, van grote en kleine donateurs. Van de opbrengst van het Spijkerbroekengala vorig jaar kregen we een mooi bedrag, maar er zijn ook kinderen die statiegeld inzamelen. Hartverwarmend, toch? We zijn met alle bedragen heel blij.”

Zo ontstond Stichting Lach voor een Dag in 2013

Het begon allemaal in 2013, vertelt Marianne van Hoorne, exclusief werkzaam voor de stichting en moeder van Michael van Hoorne, de directeur van het gelijknamige multinationale familie-entertainmentbedrijf. „Destijds bezocht een ongeneeslijk ziek meisje een van onze sprookjesvoorstellingen in het theater. Ze wilde na afloop dolgraag op de foto met Doornroosje. Zodat ze, zoals ze zelf en haar ouders zeiden, met dat beeld ‘kon gaan’. Het was zo’n drukke middag. We hadden nog een voorstelling en meet & greets. De familie was erg gelukkig, maar voor ons voelde het, zo even tussendoor, niet goed.”

Ze vervolgt: „We besloten het toen anders aan te pakken, op onze manier met aandacht, met rust en liefde. De wensdagen spelen zich altijd bij Van Hoorne af. Een show, een dag in het park, een weekend in het resort. Zo geven we het kind en de familie een echt VIP-gevoel. Soms komen gezinnen een compleet weekend. Wij zorgen voor vervoer, overnachting, een programma, ontbijt, lunch, diner… alles erop en eraan. Soms zijn er andere gezinnen met zieke kinderen en vinden ze herkenning en steun bij elkaar.”

Voor de kinderen, weet Marianne, is het een dag die zij koesteren in een vaak veel te kort leven. „We horen het ook terug, hè? Een meisje dat zei: ‘Volgens mij waren ze echt blij dat ik er was.’ Prachtig toch? Van ouders krijg je terug wat zo’n dag voor hun kind betekent. Ouders met een kind dat 100 uur zorg per week behoeft. Meer dan 30 mensen die een sleutel van hun huis hebben. Dan is een dag waarop je compleet wordt ontzorgd echt goud waard.”

Nina ontmoet eindelijk haar idolen Fien & Teun

Intussen geniet Nina met volle teugen van haar Wensdag: alle attracties worden beproefd. Natuurlijk staat het pannenkoekenrestaurant op het programma en, later in de middag, de Friterie, een waar snackparadijs in het park. En er zijn volop cadeaus: een lichtgevende toverstaf, speelgoedpoppen van Fien & Teun, stickers, boeken en het Fien-kostuum dat ze mag houden. Het optreden van Fien & Teun met een vrolijke meezingmedley is natuurlijk een hoogtepunt dat alleen wordt overtroffen door een heuse ontmoeting met de manshoge poppen op het podium.

Natuurlijk gaat ze met haar favorieten op de foto en met name Fien krijgt een warme, intense knuffel – een prachtige kinderillusie is ineens heel tastbaar. „Fien is zó lief”, fluistert Nina. Slotstuk van de dag is de parade in het Familieresort. Op grote wagens, geheel in boerenstijl gekoppeld aan trekkers, komen Fien & Teun, Mike & Molly, Stip de Pony, Sebastiaan het varken, Rosa de koe, Pim de hond en de nieuwste aanwinst van Van Hoorne Studios, Woezel & Pip, nog één keer voorbij – Disneyland in de Nederlandse polder.

Oma Corda na de Wensdag: ‘Vandaag was iedereen er voor háár’

Nina volgt de stoet ademloos, zwaait geestdriftig naar haar nieuwe vrienden Fien en Teun, die haar groet even enthousiast beantwoorden. En zo eindigt, terug in de limousine naar Gorinchem, een gedenkwaardige dag voor een meisje dat geen geluk in het leven heeft gehad. „Soms”, zegt oma Corda, „huilt ze omdat ze haar moeder mist. Dan breekt mijn hart enhoud ik het ook niet droog. Nee, zo’n dag is geen druppel. Deze ervaring koestert ze nog heel lang. Vandaag was iedereen er voor háár en mocht ze zijn wie ze is.”

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Geschreven door Arno Gelder Kunst met een grote en kleine k - het theater is het tweede huis van Arno. Hij zit 46 jaar ‘in het vak’ en volgde en volgt nog altijd musical, toneel, cabaret, literatuur en beeldende kunst op de voet. Hij maakt deel uit van de jury van de Musical Awards en schrijft momenteel een boek over de geschiedenis van de eerste vaderlandse musical De Jantjes.

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