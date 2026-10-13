Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zeehondencentrum Pieterburen dreigt failliet te gaan

Zeehondencentrum Pieterburen zit in financieel zwaar weer en moet mogelijk binnen twee weken faillissement aanvragen. Dat meldt de stichting zelf; ze willen open kaart spelen over hun financiële kwetsbaarheid. „Daarmee dreigt het einde van onze opvang van zeehonden in nood, juist nu het pupseizoen van de grijze zeehond voor de deur staat.”

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Dat Zeehondencentrum Pieterburen in de knel zit, heeft verschillende oorzaken, zegt de stichting. Er wordt met schuldeisers gekeken hoe kan worden voldaan aan de financiële verplichtingen.

In de video boven dit artikel zie je een zeehond die gespot werd in Amsterdam in januari.

Afhankelijkheid van giften en donaties

Volgens de stichting komen de schulden grotendeels door twee factoren: de verhuizing naar een nieuwe locatie en de afhankelijkheid van giften en donaties. „De bouw van ons nieuwe onderkomen in Lauwersoog is mede mogelijk gemaakt door subsidies. Voor de dagelijkse kosten is dat anders: daarvoor ontvangen we geen structurele subsidies en zijn we grotendeels afhankelijk van entreegelden, donaties en nalatenschappen.”

„Dat maakt onze financiële situatie kwetsbaar. Als er minder bezoekers komen of als er minder wordt gedoneerd, hebben we direct minder inkomsten, terwijl de kosten voor de zeehondenzorg gewoon doorgaan.”

‘Aanzienlijke financiële verplichtingen’

De bouw van het nieuwe centrum in Lauwersoog heeft volgens Zeehondencentrum Pieterburen geleid tot ‘aanzienlijke financiële verplichtingen’. De bouwkosten kwamen hoger uit dan verwacht, en een deel van de rekeningen staat nog open. „Deze verplichtingen vormen een belangrijk onderdeel van onze huidige financiële situatie.”

Hoeveel geld het centrum precies moet aflossen, is niet bekend. „Over een deel van de openstaande rekeningen bestaan daarnaast nog geschillen over de hoogte en verschuldigdheid daarvan. Deze geschillen zijn nog niet afgerond.”

Beroep op donateurs

Intussen zegt Zeehondencentrum Pieterburen dat de inkomsten achterblijven bij de uitgaven. „We werken daarom aan meer inkomsten en hebben onze kosten flink teruggebracht.” Toch is er ook externe hulp nodig, benadrukt de organisatie. „Zonder aanvullende financiering en/of een substantiële verbetering van onze inkomsten bestaat onzekerheid over de mogelijkheid om onze werkzaamheden voort te zetten.”

Er wordt daarom een beroep gedaan op donateurs en andere weldoeners. „Daarom zijn entreegelden en donaties zo belangrijk. Ze dragen bij aan het dagelijks functioneren van onze organisatie en maken de zeehondenzorg mogelijk. Van medische zorg, voeding, operaties en beschermingsmiddelen tot schoon water, ambulances, onderhoud en de mensen die hiervoor nodig zijn.”

Verhuizing was een noodzakelijke zet

Zeehondencentrum Pieterburen bestaat inmiddels al meer dan 50 jaar. Ooit begon de stichting in het Groningse Uithuizen, waarna het jaren later verhuisde naar Pieterburen, in dezelfde provincie. Daar groeide de stichting in omvang. Zeehondencentrum Pieterburen kreeg een belangrijke rol bij het verzorgen van zeehonden, maar ook bij het verminderen van vervuiling en een betere bescherming van de Waddenzee.

In 2025 verhuisde Zeehondencentrum Pieterburen opnieuw, dit keer naar de haven van Lauwersoog. Een noodzakelijke zet, zegt de stichting. „Ons opvangcentrum in Pieterburen was na jaren intensief gebruik dringend aan vernieuwing toe. Bovendien waren de mogelijkheden op de oude locatie beperkt: we konden de zeehondenzorg daar niet verder ontwikkelen en hadden onvoldoende ruimte voor onderzoek en educatie.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

Reacties