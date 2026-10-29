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Van zacht herfstweer naar een paar frisse dagen: dit kun je aankomend weekend verwachten

Wie nog even van zacht herfstweer wil genieten, kan vandaag naar buiten. Richting het weekend ziet het weerbeeld er wat anders uit, blijkt uit de voorspelling van Weeronline.

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Deze ochtend begint niet heel zonnig: vooral het midden en noorden hebben met wolkenvelden te maken. In de loop van de ochtend trekt de bewolking echter weg en krijgt de zon steeds meer ruimte. Het kwik loopt rond lunchtijd op tot zo’n 13 graden.

Vandaag en vrijdag zacht herfstweer

Vanmiddag is het heerlijk weer voor een wandeling. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en op een enkel buitje na blijft het droog. Het waait nauwelijks en het kwik loopt op naar 14 tot 16 graden. Daarmee is het nog steeds zacht voor oktober: maxima rond 13 graden zijn eind oktober gebruikelijk.

Ook morgen begint het weerbeeld niet veelbelovend: het is plaatselijk mistig en de mist kan hardnekkig blijven. Er zijn echter ook plekken waar de bewolking dunner wordt en de zon wat ruimte krijgt. De temperatuur ligt in de ochtend rond de 10 graden.

Het weekend

In de middag wordt het weerbeeld op veel plaatsen vriendelijker en maakt de bewolking steeds vaker plaats voor zonneschijn. Vooral in het noorden zijn er plekken waar het grijs kan blijven. Als de zon doorbreekt, kan het nog 13 graden worden, maar onder de bewolking wordt het niet warmer dan een graad of 10.

Zaterdag begint fris, met in gebieden met opklaringen temperaturen onder de 5 graden. Aan de grond kan het zelfs een graadje vriezen. Ook zijn er mistbanken of velden met lage bewolking. In de middag lijkt de meeste zon weggelegd voor het zuiden van het land, waar het 12 tot 13 graden wordt. Op plekken waar het grijs blijft, is het wat frisser.

Zondag krijgen we opnieuw met vrij veel bewolking te maken en kan er een spatje regen vallen. Er zijn ook plekken waar de zon kan doorbreken. De temperatuur ligt tussen de 12 en 14 graden.

Volgende week

Ook maandag kunnen we beginnen met enkele mistbanken, al is de kans op mist kleiner dan in het weekend. Er staat namelijk iets meer wind uit het noorden. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van wolkenvelden en soms wat zon. Het kwik ligt rond de 12 of 13 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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