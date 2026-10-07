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Ministers wonen herdenking 7 oktober bij in Amsterdamse synagoge

Defensieminister en vicepremier Dilan Yeşilgöz (VVD), buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) en minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg.

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De aanval van Hamas waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies drie jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza.

Eind vorige maand ontstond spanning tussen Nederland en Israël nadat de diplomatieke status van acht Nederlandse ambassademedewerkers werd ingetrokken. Israël deed dat als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale Joodse nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. De diplomaten moesten zondag hun papieren inleveren, maar het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen updates over hun situatie.

Solidariteitsavond

Op een onbekende locatie in het midden van het land is een solidariteitsavond bezig, georganiseerd door Christenen voor Israël. De bijeenkomst is via de website te volgen. Tijdens de avond wordt muziek gemaakt en komen sprekers aan het woord, onder wie journalist Frits Barend, voormalige gijzelaar Maxim Herkin en rabbijn Yanki Jacobs.

Voor het Vredespaleis in Den Haag was een interreligieuze herdenking waarbij ook burgemeester Jan van Zanen aanwezig was. De gemeente meldde dinsdag daar „onzichtbare en zichtbare veiligheidsmaatregelen” te nemen. Onder de sprekers waren predikante Birke Rapp, rabbijn Marianne van Praag en imam Shamier Madhar.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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