Woede in wijk Rotterdam om geschrapte intocht Sinterklaas: ‘Roetveegpiet is voor ons geen probleem geweest’
De intocht van Sinterklaas in de Rotterdamse wijk Carnisse gaat niet door en dat zorgt voor flinke discussie. Of woede en verdriet, beter gezegd. De reden, zoals zo vaak: de kleur van Piet.
Tijdens een rumoerige vergadering stemde de wijkraad deze week tegen het beschikbaar stellen van geld voor de intocht. Een beslissing over Sinterklaas die, zacht uitgedrukt, niet bij iedereen in goede aarde valt. Boosheid over het kinderfeest zien we inmiddels al jaren (denk aan het Sinterklaasjournaal), zo ook in Rotterdam.
Geen subsidie meer voor intocht Sinterklaas in Carnisse
De bijeenkomst over de intocht van de Goedheiligman in Carnisse verliep tumultueus. Arjan van Es, organisator van de intocht van Sinterklaas, legt aan De Telegraaf uit wat er aan de hand is. „De wijkraad heeft zeer verrassend gekozen om geen subsidie te verlenen voor deze traditie, die al meer dan dertig jaar plaatsvindt.” De reden? „Als jij het weet, weet ik het ook. Er wordt gezegd dat het een intocht is die niet meer van deze tijd is.”
Inclusie is het belangrijkste uitgangspunt bij de intocht
Inge Pechler, voorzitter van de wijkraad: „Wat hierbij geldt, dat is inclusie. Dat iedereen zich goed kan voelen. Omdat het een witte man is met donkere hulpjes, voelt niet iedereen zich lekker bij dit feest, om het zo maar te zeggen. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten.”
Organisator Van Es weer: „Dan gaan ze er dingen bijhalen over Pieten. In Rotterdam is er jaren geleden een protocol aangenomen dat je alleen met roetveegpieten subsidie krijgt. Dat is voor ons geen probleem geweest. Daar is hier helemaal geen discussie meer over.” Inge Pechler vindt de Pieten nog altijd donker: „Al zijn ze er nu met vegen op hun gezicht.” Arjan van Es baalt: „Mij heb je er niet mee, de kinderen wel.”
In de video komt ook de boze coördinator van een buurthuis, Bahia Mhimdan, aan het woord.
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