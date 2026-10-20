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Zet je wekker maar vroeg: binnenkort heb je de kans om (heel) veel vallende sterren te zien

Mocht je een fan van bijzondere natuurfenomenen zijn, dan doe je er goed aan om binnenkort de wekker vroeg te zetten. In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 oktober is er namelijk een heuse vallende sterrenregen te bewonderen. De weersomstandigheden lijken gunstig te zijn om de sterren goed te bewonderen.

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Laten we eerst een fabeltje uit de wereld helpen: de vallende sterren die eraan komen, zijn helemaal geen sterren, maar kleine meteoren. In het geval van aankomende woensdag- op donderdagnacht gaat het om meteorenzwerm De Orioniden.

Jaarlijks voorkomend fenomeen

De Orioniden ontstaan door stofdeeltjes van de komeet Halley, die ongeveer iedere 76 jaar om de zon draait. Onze planeet beweegt elk jaar rond oktober door dit spoor van stofdeeltjes heen, en wanneer die stofdeeltjes met hoge snelheid onze atmosfeer binnendringen, lichten ze op als vallende sterren.

De Orioniden bereiken daarbij gemiddeld een snelheid van 66 kilometer per seconde, ongeveer 237.600 kilometer per uur. Daarbij laten ze dus vaak een lichtend spoor achter.

Vroeg je wekker zetten

Je kunt de vallende sterren het beste spotten op 22 oktober om 06.00 uur in de ochtend. Op dat moment is het hoogtepunt van de meteorenzwerm. Met helder weer kun je tot wel 27 vallende sterren per uur zien; dat is een vallende ster per twee minuten. Ook is het in de vroege ochtend gunstig om te kijken, omdat er weinig maanlicht is dat de lucht verlicht.

Mocht dat niet uitkomen, is er geen man overboord. Niet alleen op 22 oktober zijn extra vallende sterren te zien. Ook in de twee dagen voor en de twee dagen na de piek is de meteorenzwerm actief. Het is daarentegen wel aan te raden om in de late nacht of de vroege ochtend te kijken. Hoeveel sterren er te zien zijn, is afhankelijk van de bewolking en de hoeveelheid omgevingslicht.

Op plekken met veel omgevingslicht is gemiddeld slechts een kwart tot een derde van het aantal meteoren zichtbaar dat op een donkere locatie kan worden waargenomen.

Kans op storm na meteorenregen

De meteorenzwerm komt precies op tijd, want de dag na het hoogtepunt is er een grote kans dat het mogelijk flink gaat stormen. Vanaf morgen verandert het weerbeeld. Er valt dan meer regen en de zuidwestenwind trekt aan naar windkracht 3 tot 6. Donderdagmiddag gaat het tijdelijk minder hard waaien.

Vrijdag is de kans op veel harde wind het grootst. Een depressie trekt vanuit het zuidwesten richting Nederland. De exacte koers is nog onzeker en allesbepalend voor de uiteindelijke windkracht, maar aan de kust is windkracht 9 mogelijk.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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