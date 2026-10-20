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Weeronline waarschuwt: vrijdag kans op storm met windstoten tot 105 km/u, vooral aan de kust

Het gaat mogelijk stormen in Nederland, aanstaande vrijdag. Wel is dat nog niet zeker, volgens Weeronline. Of het daadwerkelijk tot een storm komt, hangt af van de koers van een depressie die vanuit het zuidwesten richting Nederland trekt.

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Vandaag wordt een flink zonnige dag, weet het weerinstituut te melden, maar vanaf morgen verandert het weerbeeld. Er valt dan meer regen en de zuidwestenwind trekt aan naar windkracht 3 tot 6. Donderdagmiddag gaat het tijdelijk minder hard waaien.

Vrijdag windstoten tot 105 km/u: waar wordt de wind het krachtigst?

Vrijdag is de kans op veel harde wind het grootst. Een depressie trekt vanuit het zuidwesten richting Nederland. De exacte koers is nog onzeker en allesbepalend voor de uiteindelijke windkracht, maar aan de kust is windkracht 9 mogelijk.

Als windkracht 9 gemiddeld over een heel uur wordt gemeten, is er vrijdag officieel sprake van een storm. De laatste keer dat het in Nederland stormde, was precies een jaar geleden, tijdens storm Benjamin.

Ook kunnen er zware windstoten voorkomen, aan de kust van 80 tot 105 kilometer per uur. In het binnenland kunnen windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur voorkomen.

Bij deze windsnelheden kunnen takken afbreken en losse voorwerpen wegwaaien. Het is dus verstandig om losse voorwerpen vast te maken en uit de buurt van bomen te blijven. Daarnaast kan het verkeer hinder ondervinden, vooral fietsers en hoge voertuigen.

Zaterdagavond volgt mogelijk een tweede depressie: wanneer wordt het rustiger?

Ook als de storm uit ons land wegtrekt, blijft het onstuimig. Zaterdagavond lijkt opnieuw een depressie dicht bij Nederland te komen, door de zuidwestenwind die regelmatig storingen aanvoert. Het is echter nog niet zeker hoe hard het dan gaat waaien. In de loop van de week daarna lijkt het wel rustiger te worden.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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