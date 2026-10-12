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Droge zomer kost waterschappen miljoenen euro’s aan maatregelen

De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro’s moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. Het gaat dan onder meer om het plaatsen van tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maairondes, herstel van scheuren in dijken en het opruimen van dode vissen. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs de 21 waterschappen.

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Zo zegt het Zuid-Hollandse schap Hollandse Delta „zeker 1 miljoen euro” te hebben uitgegeven aan technische maatregelen en inhuur van personeel. Bij De Stichtse Rijnlanden staat de teller op 660.000 euro. Dat bedrag loopt volgens een woordvoerder op omdat er nog steeds tijdelijke pompen draaien om water aan te voeren. Ook hebben de gemalen extra onderhoud nodig door „de langdurige inzet onder zware omstandigheden”. Rijn en IJssel schat in dat de droogtemaatregelen zo’n 300.000 euro hebben gekost, waterschappen in Limburg en Zeeland spreken van „enkele tonnen”.

Alle waterbeheerders zeggen extra kosten te hebben gemaakt, maar de meeste kunnen nog geen exacte bedragen noemen. „Een deel van de werkzaamheden loopt nog door en de evaluatie moet nog uitgevoerd worden”, aldus het Hoogheemraadschap van Rijnland. „Dus een totaaloverzicht is nu nog niet te geven.”

Onttrekkingsverbod

Nederland had te maken met een van de droogste zomers ooit. Door de warmte, een lange periode zonder regen en steeds minder wateraanvoer via de grote rivieren moesten de waterschappen allerlei maatregelen nemen om hun dijken en de natuur te beschermen. Daarvan zijn er heel wat nog steeds van kracht.

Zo geldt in delen van het zuiden en oosten nog steeds een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen water uit sloten, beken en kanalen gehaald mag worden. „Het is de eerste keer dat we een onttrekkingsverbod hebben dat langer loopt dan 1 oktober”, aldus Waterschap Limburg.

Vanuit de provincie Utrecht wordt via gemalen nog altijd 6000 liter water per seconde aangevoerd naar het westen, om de waterstanden op peil te houden en om verzilting tegen te gaan. Om die reden gaan bepaalde sluizen al maandenlang minder vaak open dan normaal. „De droogte is nog niet voorbij”, aldus Rijn en IJssel. „Het moet nog heel veel regenen de komende maanden om weer met een hersteld watersysteem het nieuwe droogteseizoen van 2027 te starten.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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