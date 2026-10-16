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Komende jaarwisseling toch weer vuurwerkshow bij de Erasmusbrug

Tijdens de komende jaarwisseling komt er toch een vuurwerkshow bij de Erasmusbrug. Het Rotterdamse college van B en W heeft ruim 8 ton gereserveerd om het evenement voor een laatste keer mogelijk te maken. „Met het oog op de invoering van het landelijke vuurwerkverbod per 2026 is het wenselijk om zeker dit jaar een goed alternatief te bieden voor consumentenvuurwerk”, meldt het college.

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Het college wilde het vuurwerk vervangen door een milieuvriendelijkere drone- en lasershow. Maar dit alternatief is binnen het gestelde budget niet mogelijk. Het college wil vanaf volgend jaar wel een duurzamere show. „De nationale vuurwerkshow is uitgegroeid tot een breed bezocht en traditioneel evenement voor veel Rotterdammers en bezoekers”, schrijft het college.

De editie van afgelopen jaarwisseling dreigde niet door te gaan, omdat de gemeente geen budget beschikbaar wilde stellen. Na druk vanuit de gemeenteraad kwam het geld toch op tafel. 80.000 mensen bezochten de show.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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