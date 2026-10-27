Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrijspraak voor fatale explosie drugslab Schammenkamp Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam heeft Jalal O. (37) dinsdag vrijgesproken van het veroorzaken van een explosie in een drugslab aan de Schammenkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen op 29 januari 2024 drie mensen om het leven. Twee personen raakten gewond, de ravage was enorm. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs voor een veroordeling.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

De explosie werd veroorzaakt door aceton in het drugslab achterin de bedrijfsruimte op de begane grond van het complex in de buurt Zuidwijk. Aceton wordt gebruikt bij de bewerking van het versnijdingsmiddel procaïne. Onder meer uit beelden op de telefoon van een van de overleden slachtoffers blijkt dat een dag voor de explosie procaïne is verwerkt.

Waardoor de aceton is ontploft, is niet bekend geworden. Na de explosie zijn in de omgeving sporen van cocaïne aangetroffen, maar dat is volgens de rechtbank niet voldoende om vast te stellen dat er in het pand cocaïne werd bewerkt.

Huurder

O. was de huurder van de ruimte en runde er zijn aannemersbedrijf. Hij heeft verklaard dat hij de ruimte aan iemand had verhuurd.

Boven de bedrijfsruimte waren appartementen. Een van de bewoners raakte gewond toen hij zittend op zijn bank door de vloer viel in de brandende brokstukken. Een van de dodelijke slachtoffers was een 22-jarige neef van O.

Het Openbaar Ministerie had eerder zeven jaar cel geëist tegen de verdachte. Zijn advocaat vroeg de rechtbank hem vrij te spreken. O. heeft altijd ontkend.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties