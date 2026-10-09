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Oproep VNG aan gemeenten: bied asielzoekers snel noodopvang

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept haar leden op om „op korte termijn (nood)opvang aan te bieden” voor asielzoekers. In de nacht van donderdag op vrijdag hebben enkele tientallen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen, omdat zowel binnen als bij de nachtopvang geen plek voor ze was. De vereniging noemt dat schrijnend.

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Volgens de VNG komen de tekorten in de opvang van asielzoekers doordat het asielstelsel nog niet op orde is en doordat de spreidingswet tot voor kort niet werd uitgevoerd. De vereniging wil dat gemeenten zich aan de spreidingswet houden „met oog voor de mogelijkheden en passend bij de gemeenten”. De VNG zegt ook begrip te hebben „voor de lastige situatie waarin sommige colleges zich bevinden om opvang te realiseren”.

ANP

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