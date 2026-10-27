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Verkeersboetes voor fietsers omhoog in 2027, deze veelvoorkomende boetes stijgen

Even snel je telefoon pakken tijdens het fietsen? Geen goed idee, want de verkeersboetes voor fietsers gaan in volgend jaar weer omhoog, blijkt uit een analyse van vergelijkingsplatform Overstappen.nl. Gemiddeld stijgen de boetes met 4,3 procent.

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Fietsers die hun telefoon vasthouden tijdens het fietsen of door rood rijden, betalen daarvoor vanaf 1 januari 2027 10 euro meer. De boete voor het vasthouden van een telefoon stijgt daarmee naar 180 euro. Als je door rood rijdt, betaal je in het vervolg 130 euro. Dat is echter bij lange na niet de enige boete die omhooggaat.

Ook boetes voor fietsverlichting stijgen in 2027

Van zestien veelvoorkomende boetes gaan er negen omhoog, blijkt uit de analyse. Verkeerd inhalen, een kruispunt blokkeren en ov-passagiers hinderen bij het in- of uitstappen worden allemaal een tientje duurder. Al die overtredingen kosten in het nieuwe jaar 130 euro. Boetes voor fietsen zonder licht of met kapotte remmen gaan ook omhoog, van 75 naar 80 euro.

Over verlichting is nog wel meer te doen. Verkeerde of ondeugdelijke fietsverlichting kost je in 2027 ook 80 euro. Knipperende of verblindende verlichting levert je eveneens een boete op van 80 euro. Losse lampjes mogen nog wel, zolang ze maar goed bevestigd en zichtbaar zijn.

Wie jonger dan 16 is, betaalt overigens vaak een lagere boete.

Boetes voor automobilisten omhoog

Eerder berichtte Metro al dat de verkeersboetes voor automobilisten in het nieuwe jaar ook omhoog gaan. Een van de hoogste vaste boetes is opnieuw die voor telefoongebruik tijdens het rijden. Wie een telefoon in de hand heeft, riskeert een boete van 450 euro.

Ook bumperkleven wordt stevig bestraft. Bij snelheden tot 80 kilometer per uur begint de boete bij 400 euro. Wie bij hogere snelheden te dicht achter een voorganger rijdt, krijgt niet simpelweg een standaardbedrag opgelegd. In dat geval bepaalt het Openbaar Ministerie de hoogte van de sanctie.

De nieuwe bedragen zijn overigens nog niet helemaal definitief. Zo had de Raad van State kritiek op de verhoging van de boetebedragen. Het besluit over de tarieven moet nog definitief worden vastgesteld en zal naar verwachting op 1 januari 2027 ingaan.

2026 2027 Verschil Rijden onder invloed 200,- 200,- of meer 0,- Fietsen op de snelweg 200,- 200,- 0,- Telefoon vasthouden (16+) 170,- 180,- 10,- Appen op de fiets (16+) 170,- 180,- 10,- Door rood fietsen 120,- 130,- 10,- Verkeerd inhalen (bijvoorbeeld rechts inhalen) 120,- 130,- 10,- Een kruispunt blokkeren 120,- 120,- 10,- Ov-passagiers geen gelegenheid geven om in of uit te stappen 120,- 120,- 10,- Geen voorrang verlenen aan rechts 120,- 130,- 10,- Telefoon vasthouden (onder 16) 85,- 90,- 5,- Fietsen zonder licht 75,- 80,- 5,- Verkeerde of ondeugdelijke verlichting 75,- 80,- 5,- Knipperende of verblindende verlichting 75,- 80,- 5,- Kapotte remmen 75,- 80,- 5,- Tegen de rijrichting inrijden 75,- 80,- 5,-

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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