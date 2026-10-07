Verdeeldheid over verbod regenboogvlag in Oldebroek: ‘De mensen schamen zich’
In de gemeente Oldebroek mag de regenboogvlag sinds vorige week niet meer worden gehesen. Dat doet heel wat stof opwaaien; voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. Nieuws van de Dag ging in Oldebroek gisteren de straat op met de vraag: moet een gemeente met een vlag laten zien dat iedereen welkom is, of kan dat ook zonder?
Zondag is het Coming-Outdag, maar de regenboogvlag mag in Oldebroek (Gelderland) niet wapperen. In de gemeente is Tom de Nooijer, die eerder werkzaam was bij tv-omroep Ongehoord Nederland, wethouder namens Christelijk Verbond Oldebroek (CVO). In de gemeente is de regenboogvlag overigens wel te zien, zaterdag in Wezep. Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing is daarbij aanwezig. „Ik pak mijn rol als burgermoeder.” Momenteel is op meerdere plekken de regenboogvlag te zien.
Uiteenlopende reacties op verbod regenboogvlag
Toch is dat in Oldebroek, een van de gemeenten die onder toezicht staan wegens te weinig opvang van asielzoekers, niet meer de bedoeling. Wat vinden inwoners ervan dat de regenboogvlag van de lhbtiq+-beweging verboden is? Verslaggever Suzette Nesselaar van Nieuws van de Dag kreeg uiteenlopende reacties. Zo is er ook een tegenactie vóór de regenboogvlag gestart.
‘Mensen in Oldebroek schamen zich’
„Als je mensen spreekt, vinden de meesten het onzin dat hier een regenboogvlag moet hangen”, zegt een jonge vrouw. „Wij willen geen mensen in hokjes zetten”, vertelt Evertje Pot, raadslid van CVO en tegenstander van de vlag. „Iedere inwoner is inwoner van Oldebroek, maakt niet uit wie of wat je bent. We hebben hier de Nederlandse vlag; die is voor iedere inwoner van Nederland. En we hebben de Oldebroekse vlag.”
In de video boven dit artikel hoor je ook een vertegenwoordiger van de tegenreactie, Oldebroekvooruit.nl. „Mensen schamen zich.”
Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.
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