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Verdachte aangehouden in zaak overleden Amsterdamse vrouw Hajar

De politie heeft een verdachte aangehouden in de zaak van de overleden 29-jarige Hajar uit Amsterdam, meldt het Amsterdamse OM namens de driehoek. Het gaat om een 23-jarige man van Somalische komaf, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij verblijft sinds zijn 6e in Nederland.

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„Hajar is vrij snel na haar verdwijning overleden. Voor zover bekend heeft de verdachte geen band met het slachtoffer”, meldt de Amsterdamse politiechef Peter Holla. „Maar het onderzoek loopt nog.”

De verdachte kwam in eerste instantie als getuige in beeld. Uit verder onderzoek daarna werd duidelijk dat hij vermoedelijk betrokken is bij het overlijden van Hajar. Hij werd om die reden gesignaleerd en de politie was actief naar hem op zoek.

Aanhouding

De verdachte werd aangehouden na een geweldsincident dinsdag in een woning in de gemeente Koggenland. De politie trof daar een gewonde man aan. Bij de woning werd een 23-jarige man aangehouden voor het geweldsincident. Hij zou bewust naar het huis zijn gegaan. Het mannelijke slachtoffer, dat volgens Holla buiten levensgevaar is, en de aangehouden verdachte kenden elkaar.

De vrouw was sinds 4 oktober vermist. Haar lichaam werd afgelopen vrijdag gevonden in een koffer in het water aan de Amsteldijk in Amsterdam-Zuid. De politie zei eerder al ervan uit te gaan dat ze door een misdrijf om het leven kwam.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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