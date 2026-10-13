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Veilig Thuis waarschuwt voor gevaarlijke wachtlijsten: ‘Mensen lopen serieuze veiligheidsrisico’s’

Mensen die thuis niet veilig zijn, moeten steeds langer wachten op hulp van Veilig Thuis. Medewerkers moeten kiezen welke melding voorrang krijgt. De 25 organisaties slaan alarm en vragen 70 miljoen euro om de druk te verlichten.

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Veilig Thuis heeft het steeds drukker. Waar in 2020 nog ruim 122.000 adviezen werden gegeven, zijn dat er vijf jaar later al ruim 178.000: een stijging van bijna 47 procent. In de loop der jaren nam de wachttijd bij Veilig Thuis toe. Dat is intussen dermate uit de hand gelopen dat de organisatie nu aan de bel trekt.

Veilig Thuis gaf in 2025 bijna 179.000 adviezen: 47 procent meer dan in 2020

Steeds meer mensen weten Veilig Thuis dus te vinden. Dat noemt de organisatie ‘op zichzelf een goede ontwikkeling’. Maar de vraag neemt harder toe dan dat Veilig Thuis bij kan houden. De organisatie groeit, makkelijk gezegd, uit haar jasje. „De vraag groeit sneller dan de capaciteit en financiële ruimte. In onze inventarisatie van april gaven 24 van de 25 Veilig Thuis-organisaties aan onvoldoende budget te hebben voor 2027 bij aanhoudende groei.”

Door de huidige druk zijn Veilig Thuis-professionals steeds meer bezig met het beoordelen en onderzoeken van meldingen, acute situaties en het bewaken van wachtlijsten. Maar de wachtlijsten kunnen niet meer worden bijgehouden, en er zou ook geen ruimte meer zijn om vooruit te kijken.

„Om inwoners en professionals vroegtijdig te adviseren, escalatie te voorkomen. Juist die ruimte is nodig om geweld en onveiligheid duurzaam te stoppen.”

Medewerkers Veilig Thuis moeten kiezen welke onveilige situatie voorrang krijgt

De druk op Veilig Thuis zorgt voor onwenselijke situaties, zegt Ida Ouweneel, lid Dagelijks Bestuur van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis: „Het huidige stelsel vraagt meer van onze professionals dan uitvoerbaar is. Zij moeten dagelijks afwegen welke onveilige situatie als eerste aandacht krijgt, wetend dat anderen daardoor moeten wachten en dat deze mensen serieuze veiligheidsrisico’s lopen.”

Ook na de inzet van Veilig Thuis kan passende hulp uitblijven, zegt de organisatie. Ze waarschuwen ervoor dat de hele keten rondom veilige thuissituaties vastloopt. „Gemeenten staan ook voor een financiële uitdaging en zijn niet alleen verantwoordelijk voor Veilig Thuis, maar ook voor de lokale toegang, preventie, lokale ondersteuning, specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming.” Bij al die onderdelen zouden tekorten zijn, zegt Veilig Thuis.

Veilig Thuis vraagt politiek om 70 miljoen euro voor komende drie jaar

Volgens Veilig Thuis is er 70 miljoen nodig om de ergste knelpunten op te lossen. „Voor de komende drie jaar, zodat we de acute druk kunnen verlichten én de noodzakelijke transformatie kunnen versnellen.” Gezinnen moeten op die manier eerder worden geholpen dan nu het geval is.

„Maar de verantwoordelijkheid ligt niet bij Veilig Thuis alleen. Daarvoor zijn politieke keuzes en investeringen nodig. Inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling moeten kunnen rekenen op tijdig advies, passende hulp en ondersteuning. Dat vraagt om actie nu.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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