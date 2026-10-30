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Traditionele snackbar dreigt te verdwijnen, maar Wimke is er nog en de goedkoopste van ons land

„Frietje mét, een frikadel en een nasiballetje graag!” Hoelang horen we dat nog? De traditionele snackbar waar je goedkoop een paar snacks kunt halen, is in rap tempo aan het verdwijnen. Eén zaak geldt volgens Nieuws van de Dag als de allergoedkoopste snackbar van Nederland.

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De traditionele snackbar wordt tegenwoordig vaak omgebouwd tot een trendy en duurdere tent. Ook de opkomst van de airfryer zorgt voor minder klanten voor snackbars. Is die airfryer eigenlijk wel gezonder dan de vette hap?, schreef Metro eerder over dat apparaat.

Nieuws van de Dag besloot op onderzoek uit te gaan. Presentator Thomas van Groningen geeft daarbij over de snackbar toe: „Het onderwerp gaat me een beetje aan het hart.”

Leestip: Waarom de snackbar minder populair wordt.

Wimke, de goedkoopste snackbar die er te vinden is

Verslaggever Pim Markering ging langs bij de goedkoopste snackbar in Nederland, Wimke in Oijen. Althans, zo staat de Brabantse zaak bekend. Eigenaar Wimke van Rooij staat niet alleen daarom bekend, maar ook van zijn video’s op TikTok.

‘Je moet tevreden zijn met wat je verdient’

Wim verkoopt zijn frietje mayo voor 2,50 euro en een kaassouflé voor 2 euro. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om. Hoe kan dat? „De inkoop is niet zo duur”, zegt Wim. „Dan hoeft het ook niet zo duur aan de klant verkocht te worden.” De Brabander betaalt ook huur voor het pand waarin hij zijn frietjes bakt: „Maar je moet tevreden zijn met wat je verdient.” Je zult Wim nooit horen zeggen dat eigenaren van welke andere snackbar dan ook oplichters zijn. „Maar het kan wel wat minder, denk ik.”

🍟 Snackbar in cijfers Het aantal zaken in Nederland waar je voor een snack terechtkunt, is deze week volgens Companydata 16.295. Bij deze telling zijn echter ook bekende ketens als McDonald’s en Burger King meegerekend. Eén op de vijf snackbars is gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Als je het alleen over de traditionele snackbar hebt, kom je uit op ongeveer 5000. Dat aantal werd in augustus van dit jaar vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een klant van Wimke heeft zelf een cafetaria gehad en geeft toe: „Ik schrik hier van de prijzen, in positieve zin. Ik denk dat die man het voor z’n hobby doet en het gewoon leuk vindt.”

Dat vindt Wim ook, zeker als hij nieuwe gezichten ziet vanwege zijn TikTok-filmpjes. „Daar komen wel mensen op af, ja. Dat is heel apart.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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