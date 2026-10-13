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Asielminister vraagt gemeenten in brief om extra opvangplekken

De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is „onhoudbaar”, schrijft asielminister Bart van den Brink in een brief aan alle gemeenten waarin hij dringend om extra opvangplekken vraagt. Afgelopen week moesten in Ter Apel weer mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was.

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Het COA heeft nu al te weinig plekken om alle asielzoekers te kunnen opvangen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, schrijft Van den Brink. „Daarbij is al rekening gehouden met de verlenging van een groot aantal locaties.”

Door het ruimtegebrek in Ter Apel en andere opvanglocaties staat de veiligheid onder druk, aldus de CDA-bewindsman. Ook legt deze situatie „een grote druk op het COA en al haar medewerkers”. Hij benadrukt in zijn brief dat het kabinet al „grote stappen” heeft gezet met wetgeving om de instroom te beperken en te bevorderen dat mensen die geen recht hebben op verblijf het land verlaten.

Statushouders

„Om te komen tot voldoende opvangplekken heb ik u als lokale overheid nodig”, schrijft Van den Brink. „Op veel plekken is deze verantwoordelijkheid al jarenlang genomen en daar ben ik die gemeenten zeer erkentelijk voor. Echter is de optelsom van deze inzet structureel te weinig om rust in de opvang te realiseren.”

Gemeenten wordt gevraagd bij te dragen onder meer door bestaande opvanglocaties langer open te houden. Ook kunnen zij de druk op de asielopvang verlichten door statushouders, mensen van wie vaststaat dat ze recht hebben op verblijf, versneld te huisvesten. „Deze statushouders houden opvangplekken bezet die nodig zijn voor asielzoekers.”

Daarnaast wordt aan gemeenten in het hele land gevraagd nieuwe asielopvangplekken te realiseren. Dat geldt ook voor provincies die al voldoen aan de spreidingswet. De eerste 2400 plekken moeten al begin november beschikbaar zijn.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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