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Tanker stuurloos geraakt boven Schiermonnikoog, vijf gewonden

Een vrachtschip dat onder Portugese vlag vaart, is stuurloos geraakt op de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De eerste prioriteit van de hulpdiensten is het helpen van de vijf gewonden aan boord, zegt een woordvoerder van de kustwacht. Hoe de bemanningsleden gewond zijn geraakt, is nog niet bekend.

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Het schip, de UHL Freedom, ligt in een ankervak op ongeveer 29 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Aan boord zijn 25 bemanningsleden. Het vrachtschip vervoert volgens een woordvoerder van de kustwacht mogelijk windmolenbladen.

Het schip heeft een krabbend anker. Dat houdt het niet op zijn plek, waardoor het door wind en stroming langzaam afdrijft. Op zee staan golven van ruim 4,5 meter hoog.

Hulpverlening

Hulpverleners zijn bij het schip aanwezig. De kustwachthelikopter heeft een SAR-nurse, een ambulanceverpleegkundige, aan boord afgezet. Ook zijn meerdere reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in de buurt. De KNRM-reddingsboot Koning Willem I is ter plaatse. Ook het kustwachtschip Guardian is betrokken bij de hulpverlening.

Twee noodhulpslepers zijn onderweg, onder wie de Duitse sleper Nordic. Het duurt naar verwachting enkele uren voordat de slepers bij het schip zijn.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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