Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Consumentenbond: bij Jumbo gaat 14 procent van de aanbiedingen mis, soms betaal je veel te veel

Een aanbieding van 5 euro die bij de kassa ineens 7,95 euro kost: bij Jumbo gaat het opvallend vaak mis. De Consumentenbond ontdekte in nieuw onderzoek prijsverschillen bij 14 procent van de gecontroleerde aanbiedingen.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Bij de meeste ketens klopt de prijs die je betaalt niet met de aanbieding in de winkel. Vooral Jumbo, Vomar en Dekamarkt gaan hier geregeld mee de fout in.

Consumentenbond controleert 125 aanbiedingen per supermarktketen

Voor het jaarlijkse onderzoek vergeleek de Consumentenbond bij alle grote Nederlandse supermarktketens de prijzen die bij aanbiedingen in de winkel stonden met de prijzen op de kassabon. Er werden bij vijf vestigingen van elke supermarkt 25 aanbiedingen afgerekend, dus in totaal 125 producten. En wat bleek? De prijzen op de kassabon kwamen vaak niet overeen met de aanbiedingen. De prijs op de kassabon viel vaak hoger uit.

Bij Jumbo klopt 14 procent van de gecontroleerde aanbiedingsprijzen niet

Dat bleek vooral bij één supermarkt opvallend vaak te gebeuren, namelijk Jumbo. De prijs die je moet betalen, is bij 14 procent van de aanbiedingen anders dan die in de winkel bij het product staat. Dit betekent dat als je 21 verschillende producten koopt die in de aanbieding zijn, waarschijnlijk drie daarvan verkeerd worden aangeslagen bij de kassa.

De prijsverschillen kunnen hoog oplopen. Zo adverteerde Jumbo met een bak ijs van Ben & Jerry’s die 5 euro kostte, maar bij de kassa moest er uiteindelijk 7,95 euro worden afgerekend. Dat is bijna 60 procent meer. Ook bij twee bakjes champignonsoep van het Jumbo-merk ging het fout: deze werden aangeslagen voor 6 euro, wat bijna 9 procent meer is dan op het prijskaartje in het koelvak werd aangegeven.

De Consumentenbond zag bij meerdere Jumbo-filialen ook dezelfde verkeerde prijzen bij dezelfde producten. Ook bij Dirk, Nettorama, Plus, Aldi, Poiesz en Hoogvliet werden er fouten gevonden op de kassabon bij aanbiedingen, maar wel in mindere mate.

Albert Heijn en Lidl: bij gecontroleerde prijskaartjes slechts één fout per keten

Albert Heijn en Lidl kwamen juist positief uit de test. Deze ketens gebruiken bijna alleen elektronische prijskaartjes, waardoor de Consumentenbond niet in elke winkel bij de 25 aanbiedingen die het wilde vergelijken een papieren prijskaartje vond. Bij de tientallen papieren prijskaartjes die de Consumentenbond wel zag en kon controleren, werd zowel bij Lidl als bij Albert Heijn maar één fout gevonden.

Onderzoek naar supermarktprijzen: bij deze supermarkt ben je tot 28 procent goedkoper uit dan bij concurrenten

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

Reacties