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Storing op Schiphol verholpen, honderden reizigers misten vlucht

De storing bij de elektronische paspoortcontrole op Schiphol is verholpen, meldt de Koninklijke Marechaussee. Volgens een woordvoerder van Schiphol hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist nadat sinds 06.00 uur de zogeheten e-gates niet meer werkten. Dat leidde tot lange rijen op de luchthaven. Door de herfstvakantie was het op Schiphol een van de drukste dagen van het jaar.

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De 78 automatische paspoortpoortjes werkten niet door een ICT-storing, meldt de Koninklijke Marechaussee. „Maar we doen nog onderzoek naar de exacte oorzaak daarvan”, zegt een woordvoerder.

Alle reizigers moesten voor een paspoortcontrole nu langs bij de balie. De Koninklijke Marechaussee gebruikte daarom alle balies en controleerde de paspoorten minder uitgebreid. Daardoor werden volgens Schiphol de rijen de afgelopen uren al korter.

‘Minimale vertragingen’

Reizigers moesten gemiddeld een uur wachten, maar er waren uitschieters tot anderhalf uur.

KLM liet eerder weten, als het kon, te wachten met vertrekken om zoveel mogelijk passagiers mee te nemen op hun vlucht. Dat had „minimale vertragingen” van een kwartier tot gevolg. Een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij laat weten dat de situatie op de luchthaven sinds 15.30 uur weer normaal is en dat er niet meer gewacht wordt.

De KLM-passagiers die door de storing hun vlucht hebben gemist, worden omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare vlucht, aldus de woordvoerster. Naar verwachting kunnen zij allemaal zondag nog naar hun bestemming reizen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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