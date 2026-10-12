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Klanten lopen door storing bij Albert Heijn hun bonus mis: ‘3 producten afrekenen in plaats van 3 voor de prijs van 1’

Een vermoedelijke aanval op de IT-systemen van het moederbedrijf van Albert Heijn zorgde vanmorgen voor flinke problemen in de winkels en bij de bezorging van boodschappen. Ook Etos en Gall & Gall kampten met ‘IT-incidenten’.

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Bij Albert Heijn zorgde het vooral voor onduidelijkheid bij klanten. „De kassa’s en landelijke bonusaanbiedingen werken wel“, bracht moederbedrijf Ahold de Albert Heijn-supermarkten vanmorgen naar buiten. Wel zouden klanten aan de kassa een hogere prijs kunnen zien dan bij de schappen. Dat bleek inderdaad het geval: kortingen die niet meer geldig zijn, maar nog wel op de schapkaartjes staan, zorgden voor verwarring bij klanten en medewerkers.

Even niet sparen voor pannenset bij Albert Heijn

Retailverslaggever Jeroen Kortschot van De Telegraaf nam poolshoogte bij Albert Heijn en legt uit wat er aan de hand is. Je hoort hem in de video boven dit artikel. „Het lijkt erop dat er een veiligheidsincident is. De IT-systemen zijn uitgezet om zeker te zijn dat eventuele aanvallers niet in het hele systeem terechtkomen. Ze zijn aan het proberen om de schade te beperken.”

Kortschot zag bij Albert Heijn meerdere dingen waar klanten last van hadden. Zo konden zij geen zegeltjes sparen voor een pannenset. Thuisbezorgen was uitgeschakeld. De journalist: „Waar de klanten nog het meeste last van hebben, is dat er op de schapkaartjes kortingen staan die vorige week golden. Je denkt dat je een product met korting koopt, bijvoorbeeld drie voor de prijs van één, maar bij de kassa blijkt dat je gewoon drie van die producten moet afrekenen. Dat kan best wel in de papieren lopen. Ik heb net wat klanten gesproken en die zijn daar verontwaardigd over.”

Op het moment van schrijven was de storing bij Albert Heijn nog niet opgelost.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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