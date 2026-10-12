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Redactie Binnenland vandaag
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Stelling van de dag: ‘Ik vind het zorgwekkend dat het half oktober nog 20 graden is’

balderen, herfst
Foto: Unsplash

De herfst is lang en breed begonnen en toch staan ons deze week nog temperaturen van 20 graden of meer te wachten, inclusief veel zon. Dat terwijl het dit weekend dan weer met bakken uit de hemel kwam. Is dat goed tegen de winterdepressie of baart het juist zorgen?

Vooral woensdag en donderdag verlopen relatief warm. De zon laat zich vooral donderdag regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en mogelijk 21 graden in het zuiden. Daarmee voelt het eerder als een laatste vleugje nazomer dan als een doorsnee oktoberdag.

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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Redactie
Geschreven door Redactie

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