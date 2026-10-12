Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stelling van de dag: ‘Ik vind het zorgwekkend dat het half oktober nog 20 graden is’

De herfst is lang en breed begonnen en toch staan ons deze week nog temperaturen van 20 graden of meer te wachten, inclusief veel zon. Dat terwijl het dit weekend dan weer met bakken uit de hemel kwam. Is dat goed tegen de winterdepressie of baart het juist zorgen?

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Vooral woensdag en donderdag verlopen relatief warm. De zon laat zich vooral donderdag regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en mogelijk 21 graden in het zuiden. Daarmee voelt het eerder als een laatste vleugje nazomer dan als een doorsnee oktoberdag.

'Ik vind het zorgwekkend dat het half oktober nog 20 graden is' Kies een optie Eens, ik maak me zorgen over klimaatverandering. Oneens, we hebben altijd al wisselende temperaturen gehad. Stem Eens, ik maak me zorgen over klimaatverandering. Gestemd 30% Oneens, we hebben altijd al wisselende temperaturen gehad. Gestemd 70%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties