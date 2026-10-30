Stelling van de dag: ‘Roken moet verboden worden op alle plekken waar veel kinderen komen’
Het kabinet-Jetten wil roken op plekken waar veel kinderen komen, helemaal verbieden. Het verbod zou gelden bij bijvoorbeeld kinderboerderijen of op buitenplaatsen van kinderdagopvangcentra. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer een voorstel voor dit verbod, wisten bronnen aan de NOS te melden.
Mocht het verbod er komen, dan moeten de beheerders van zulke plekken zelf zo’n verplichting instellen én ze moeten zelf handhaven. Op dit moment zijn veel plekken waar kinderen komen al rookvrij, maar dat is nog niet overal zo. Om ervoor te zorgen dat ook die laatste plekken rokers weren, wil het kabinet dus dit verbod instellen.
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