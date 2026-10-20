Stelling van de dag: ‘De overheid moet PostNL 80 miljoen euro geven om de brievenpost overeind te houden’
PostNL wil voor het komende jaar een vergoeding van de overheid van 80 miljoen euro, vanwege oplopende kosten bij de wettelijk verplichte postbezorging. „De kosten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting kunnen niet bij het bedrijf worden neergelegd. Deze onzekerheid legt een onacceptabele druk op het postbedrijf en onze medewerkers”, waarschuwt het concern vandaag.
PostNL stelt dat „verouderde regels” rond postbezorging het bedrijf in 2025, 2026 en 2027 bij elkaar ruim 148 miljoen euro kosten. Tegelijkertijd blijft de politiek noodzakelijke besluiten over een nieuwe postwet uitstellen. PostNL heeft eerder al subsidies aangevraagd voor 2025 en 2026. Over deze aanvragen loopt nog een juridische procedure.
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