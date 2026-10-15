Stelling van de dag: ‘Het KNMI waarschuwt te snel voor gevaarlijk weer’
Vanaf november gaat het KNMI anders waarschuwen voor gevaarlijk weer. Nu geeft het weerinstituut nog codes af per provincie: geel, oranje en rood. Volgende maand zal het KNMI bij het afgeven van de codes veel meer inzoomen op regio’s, zodat sneller duidelijk is waar het gevaarlijke weer zal plaatsvinden.
Het KNMI wil voorkomen dat hele provincies worden gewaarschuwd, terwijl het gevaarlijke weer slechts een deel daarvan treft. „Door het echt plaatselijker en gerichter te maken, hopen we dat deze waarschuwing ook veel relevanter wordt voor het algemene publiek”, zegt Jorinde de Groot, projectmanager bij het KNMI.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Ellen (34) verloor één van haar tweelingdochters: ‘Eentje in de maxicosi, de ander in een uitvaartmandje’
- Onderzoek naar supermarktprijzen: bij deze supermarkt ben je tot 28 procent goedkoper uit dan bij concurrenten
- NVM: huizenprijzen stijgen tot 8,3 procent, maar in deze 4 regio’s worden woningen juist goedkoper
- Belastingdienst waarschuwt: veel Nederlanders lopen tot 800 euro aan belastinggeld mis
- Onderzoekers zien opvallend verband: wie minstens 5 keer per week ontbijt, kan beter omgaan met stress