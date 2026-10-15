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Redactie Binnenland vandaag
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Stelling van de dag: ‘Het KNMI waarschuwt te snel voor gevaarlijk weer’

Stelling van de dag: 'Het KNMI waarschuwt te snel voor gevaarlijk weer'
Foto: ANP

Vanaf november gaat het KNMI anders waarschuwen voor gevaarlijk weer. Nu geeft het weerinstituut nog codes af per provincie: geel, oranje en rood. Volgende maand zal het KNMI bij het afgeven van de codes veel meer inzoomen op regio’s, zodat sneller duidelijk is waar het gevaarlijke weer zal plaatsvinden.

Het KNMI wil voorkomen dat hele provincies worden gewaarschuwd, terwijl het gevaarlijke weer slechts een deel daarvan treft. „Door het echt plaatselijker en gerichter te maken, hopen we dat deze waarschuwing ook veel relevanter wordt voor het algemene publiek”, zegt Jorinde de Groot, projectmanager bij het KNMI.

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Geschreven door Redactie

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