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Stelling van de dag: ‘Het KNMI waarschuwt te snel voor gevaarlijk weer’

Vanaf november gaat het KNMI anders waarschuwen voor gevaarlijk weer. Nu geeft het weerinstituut nog codes af per provincie: geel, oranje en rood. Volgende maand zal het KNMI bij het afgeven van de codes veel meer inzoomen op regio’s, zodat sneller duidelijk is waar het gevaarlijke weer zal plaatsvinden.

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Het KNMI wil voorkomen dat hele provincies worden gewaarschuwd, terwijl het gevaarlijke weer slechts een deel daarvan treft. „Door het echt plaatselijker en gerichter te maken, hopen we dat deze waarschuwing ook veel relevanter wordt voor het algemene publiek”, zegt Jorinde de Groot, projectmanager bij het KNMI.

'Het KNMI waarschuwt te snel voor gevaarlijk weer' Kies een optie Eens, de codes worden te snel gebruikt Oneens, het is belangrijk om up to date te zijn Stem Eens, de codes worden te snel gebruikt Gestemd 100% Oneens, het is belangrijk om up to date te zijn Gestemd 0%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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