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Stelling van de dag: ‘Goed dat de regenboogvlag op coming-outdag aan het Tweede Kamergebouw hangt’

De Tweede Kamer heeft gisteravond laat ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het coming-out dag en dan is de veelkleurige vlag zichtbaar aan het parlementsgebouw. Het initiatief kwam van PRO-Kamerlid Kati Piri.

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Veel Kamerleden moesten gisteravond laat nog terug naar Den Haag komen, omdat de hoofdelijke stemming diezelfde avond om 20.00 uur was aangevraagd door de SGP. JA21 was niet aanwezig bij de ingelaste stemming. Verder zat de Tweede Kamer zo goed als vol. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen.

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Caroline van der Plas vond stemming over regenboogvlag ’te zot’

Niet iedereen was gecharmeerd van het feit dat iedereen naar de Kamer moest komen om te stemmen over de regenboogvlag. Op X schreef Caroline van der Plas (BBB) bijvoorbeeld: „Ik was bijna thuis, maar nu weer 150 km terugrijden naar DH en dan weer 150 km naar Deventer. Tientallen Kamerleden reizen vanavond duizenden kilometers voor 1 motie die volstrekt buiten de orde van dit debat was. Te zot voor woorden.”

Geert Wilders (PVV) richtte zich, ook op X, tot de voorzitter van de Kamer: „Het Presidium van de Tweede Kamer blaast zichzelf op met deze charade over de regenboogvlag. Drammers die per se hun zin wilden doordrukken, maar die het toch niet kregen, proberen nu als een dief in de nacht toch hun gelijk te krijgen. Dit is toch niet hoe je het wil, Thom van Campen?”

‘Vlag zal fier in de nok wapperen’

Gemopper of niet, er werd dus over de regenboogvlag voor komende zondag, coming-outdag, gestemd. De SGP stemde tegen. Diederik van Dijk vindt dat de vlag een symbool is van activisme, dat volgens hem niet past bij het gebouw van de volksvertegenwoordiging. „Daar hoort alleen onze nationale driekleur boven.”

Ook Forum voor Democratie stemde tegen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelde geen voorstander te zijn van het hijsen van de vlag. Toch stemt de partij voor, omdat hij steun wil uitspreken voor de lhbti-gemeenschap. De vlag zal zondag „fier in de nok wapperen”, zegt Kamervoorzitter Thom van Campen. Hoe dat precies zal gebeuren en of hij daar zelf bij aanwezig is, weet hij nog niet.

Het is goed dat de regenboogvlag op coming-outdag aan het Tweede Kamergebouw hangt Kies een optie Natuurlijk! Nee, die vlag hoort niet aan het parlementsgebouw. Stem Natuurlijk! Gestemd 23% Nee, die vlag hoort niet aan het parlementsgebouw. Gestemd 77%

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