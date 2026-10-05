Stelling van de dag: ‘Demonstranten moeten gemaakte schade helemaal zelf vergoeden’
Demonstranten die schade maken tijdens een protest? Laat ze dat maar goed in hun eigen portemonnee voelen.
Dat is de mening van CDA-Kamerlid Jeltje Straatman. In Goedemorgen Nederland pleitte zij er vanmorgen voor om schade die tijdens demonstraties wordt veroorzaakt, op demonstranten te verhalen. Straatman benadrukt dat het juridisch mogelijk is, maar dat het een andere inrichting van het systeem vraagt.
Het meest recente voorbeeld dat het met demonstranten misging, was bij een zogenoemde ‘Wij Zijn Het Volk’-demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Er gold voor die dag een noodbevel en 24 mensen werden aangehouden. Zij gooiden onder meer vuurwerk, houten stokken en rookbommen richting de politie en scandeerden racistische en antisemitische leuzen en droegen kleding en vlaggen met neonazistische symboliek. Ook werd door een relschopper een verkeersbord uit de grond gerukt en naar de ME gegooid.
‘Demonstranten na geweld ook strafrechtelijk hard aanpakken’
Om laatstgenoemde schade van demonstranten gaat het, wat betreft Jeltje Straatman. De CDA’er vindt niet dat zij alleen gemaakte schade moeten vergoeden, maar dat zich misdragende demonstranten strafrechtelijk veel harder worden aangepakt. Dit omdat politieagenten gefrustreerd raken als er na arrestaties, behalve een snelle vrijlating, niets wordt gedaan.
In de video hierboven hoor je politica Straatman vertellen hoe zij denkt dat gemaakte schade veel vaker op demonstranten kan worden verhaald.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
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