Stelling van de dag: ‘De VVD heeft gelijk, nieuwbouwwoningen moeten weer op gas worden aangesloten’
De VVD wil kijken of nieuwe huizen toch weer op het gas aangesloten kunnen worden. „Er is sprake van een woningcrisis en daar moeten we naar handelen”, zei Kamerlid Jurgen Nobel vandaag in een debat.
Dat aardgasvrije nieuwbouwwoningen sinds 2018 de norm zijn, werkt volgens hem krapte op het stroomnet in de hand en zou daarmee woningbouw vertragen.
Verbazing over vraag over gas door VVD’er Nobel
D66’er Robin van Leijen reageerde verbaasd toen hij van Nobel een vraag over gas kreeg. Hij begon over een Europese richtlijn voor het verduurzamen van gebouwen. „Daar heeft het kabinet waar de heer Nobel in zat mee ingestemd.” Nobel was in het vorige kabinet staatssecretaris van Participatie en Integratie.
In 2018 pleitten D66 en VVD er juist voor om de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouwwoningen sneller te laten vervallen. In het coalitieakkoord dat de twee partijen dit jaar samen met het CDA sloten, staat: ‘We geven prioriteit aan de verduurzaming van woningen en maken de energierekening zo blijvend betaalbaar.’
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