Spullen van vermiste kitesurfer gevonden, zoekactie stopt
In de zoektocht naar de vermiste kitesurfer bij Scheveningen zijn spullen van de kitesurfer gevonden. Dit meldt een woordvoerder van de politie. De zoektocht is dinsdag rond het middaguur gestaakt vanwege de weersomstandigheden en wordt niet meer hervat.
Het gaat onder meer om het kiteboard en de kite die zijn gevonden. De politie noemt de kans dat de kitesurfer nog leeft zeer klein. De kitesurfer werd zondag rond 14.00 uur als vermist opgegeven.
ANP