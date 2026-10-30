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Scholen waarschuwen ouders voor rellen in Nederlandse steden: ‘Plunderingen in Bijenkorf’

Na de rellen bij scholierenprotesten in Frankrijk en België gaan er ook onder Nederlandse jongeren oproepen rond om komend weekend in meerdere steden te gaan rellen. De berichten circuleren via Telegram en Snapchat. Middelbare scholen waarschuwen ouders voor mogelijke plunderingen en vernielingen.

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Volgens het AD is er geen hard bewijs dat het ook daadwerkelijk tot rellen gaat komen. Er zijn tot dusver in verschillende grote steden geen vergunningen aangevraagd voor een demonstratie. Wel heeft de krant brieven van scholen ingezien, waarin gewaarschuwd wordt voor mogelijke rellen.

Mogelijke rellen in Nederlandse steden

Jongeren zouden elkaar in verschillende (besloten) groepen aanmoedigen om samen te komen in onder meer Eindhoven, Maastricht en Den Haag. De landelijke politie laat weten dat ze de situatie nauwlettend in de gaten houdt, maar wil niet inhoudelijk reageren op de berichten. Volgens een woordvoerder is het standaardprotocol om berichten op sociale media te monitoren. „In algemene zin monitort de politie berichten op sociale media. Als daar aanleiding toe is, treden we in overleg met de betrokken partijen.”

Brieven van scholen

In Maastricht hebben alle ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs deze week een brief ontvangen van de schoolbesturen. „De signalen kwamen op verschillende plekken binnen op de scholen, via leerlingen en medewerkers. Die komen dan bij de rectoren terecht die vervolgens besloten om ouders te berichten”, aldus een woordvoerder van het Limburgs Voortgezet Onderwijs tegenover het AD.

Ook een school in Eindhoven waarschuwt voor mogelijke ongeregeldheden. In een brief verwijst de school naar de rellen in Frankrijk van vorige week. Daar werden maar liefst 1314 mensen aangehouden na grootschalige plunderingen van winkels.

Ernstige dreigementen

Op Facebook gaan er AI-posters rond waarin wordt gedreigd om de Bijenkorf te gaan plunderen. „Wie komt ook rwina zetten 31 oktober Vrijthof Maastricht?”, zo staat er op een van de posters. ‘Rwina zetten’ is straattaal voor chaos en opstand. Ook in Telegramgroepen worden er ernstige dreigementen geuit over geweld in Oss en Den Haag.

Uit angst voor een herhaling van de rellen in Frankrijk en België vragen schoolbesturen ouders om het gesprek met hun kinderen aan te gaan. „Bespreek daarbij ook dat het ogenschijnlijk onschuldige besluit om ‘alleen even te gaan kijken’ kan betekenen dat iemand terechtkomt in een situatie die snel kan escaleren”, zo luidt het advies in een brief.

Amsterdam bereidt zich voor

De scholen laten weten dat er al overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente en de politie. Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat weten dat ze bekend is met de oproep om op de Dam te gaan protesteren. „We zien veel AI-gegenereerde berichten langskomen. Maar we bereiden ons er goed op voor.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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