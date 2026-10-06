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Passagiersschip met 75 opvarenden vast op zandplaat bij Breskens

Een schip met zeventig passagiers en vijf bemanningsleden aan boord is dinsdag vast komen te liggen op een zandplaat in de Westerschelde bij Breskens, in Zeeuws-Vlaanderen. Zij zijn in het begin van de middag bijna allemaal met boten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij naar Breskens gebracht, zegt een woordvoerder van de kustwacht. Drie bemanningsleden zijn nog aan boord.

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Het gaat om een schip van ongeveer honderd jaar oud, zegt de woordvoerder. Veel van de passagiers zijn op leeftijd. Een persoon gebruikt een rolstoel.

ANP

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