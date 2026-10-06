Redactie
Redactie Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Passagiersschip met 75 opvarenden vast op zandplaat bij Breskens

DEN HOORN - Een zoekactie naar twee vermiste vissers. De opvarenden raakten vermist toen hun vissersboot zonk, vlak voor de kust van Texel. ANP SEM VAN DER WAL
ANP / ANP / Sem van der Wal,Sem van der Wal

Een schip met zeventig passagiers en vijf bemanningsleden aan boord is dinsdag vast komen te liggen op een zandplaat in de Westerschelde bij Breskens, in Zeeuws-Vlaanderen. Zij zijn in het begin van de middag bijna allemaal met boten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij naar Breskens gebracht, zegt een woordvoerder van de kustwacht. Drie bemanningsleden zijn nog aan boord.

Het gaat om een schip van ongeveer honderd jaar oud, zegt de woordvoerder. Veel van de passagiers zijn op leeftijd. Een persoon gebruikt een rolstoel.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties