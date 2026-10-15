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Run op noodpakketten door aanhoudende cyberstoring bij Albert Heijn

De cyberstoring bij Albert Heijn lijkt mensen bewuster te maken van het belang van een noodvoorraad. Meerdere webshops zien de verkoop van noodpakketten deze week flink stijgen. Er is vooral veel vraag naar noodrantsoenen.

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Het AD deed een rondvraag bij meerdere webshops en ontdekte dat er sprake is van een heuse run op noodpakketten. Bij Prepshop begon de trend al twee weken geleden: toen werd er in de media op gewezen dat je aan een voedselvoorraad voor drie dagen niet genoeg hebt in een noodsituatie.

Bestellingen noodpakketten vervijfvoudigd

De verkoop steeg toen tijdelijk, maar daalde ook weer snel. „Maar door de verstoring bij Albert Heijn zien we nu opnieuw een piek”, zegt een woordvoerder van Prepshop tegen de krant. Het aantal bestellingen is vervijfvoudigd ten opzichte van een normale week. „Vooral noodrantsoenen worden veel vaker verkocht.”

Ook bij de webshop All Prepare zien ze een toename van de vraag. „Onze verkopen zijn verdrievoudigd ten opzichte van de periode ervoor. We zien vaker dat grote incidenten direct invloed hebben op het koopgedrag van consumenten.” Het incident bij Albert Heijn zorgt er volgens hen voor dat mensen zich ineens realiseren dat ze niet goed voorbereid zijn.

Aan het denken gezet

„Het zien van lege schappen in de supermarkt maakt duidelijk hoe kwetsbaar we zijn. Normaal gesproken staan we er nauwelijks bij stil dat supermarkten altijd bevoorraad zijn. Zo’n incident laat zien dat dit niet vanzelfsprekend is en zet mensen aan het denken over hun eigen voorbereiding op noodsituaties.”

Ook de ANWB ziet een lichte stijging. „We zien deze week een lichte toename in de verkoop van noodradio’s en noodpakketten via zowel onze winkels als de webwinkel”, aldus een woordvoerder.

Storing bij de Albert Heijn

Albert Heijn heeft sinds zondagmiddag te maken met een cybersecurityincident. Uit voorzorg werden verschillende computersystemen uitgeschakeld, waardoor onder meer de bevoorrading en online dienstverlening werden verstoord. Inmiddels zijn alle distributiecentra weer operationeel, maar de beschikbaarheid van producten kan nog per winkel verschillen. Online bestellen en bezorgen is nog niet mogelijk. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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