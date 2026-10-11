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Meldingen van gestolen regenboogvlaggen in Oldebroek

In de Gelderse gemeente Oldebroek, waar zaterdag bij de Kruiskerk de regenboogvlag werd gehesen en meerdere huishoudens de vlag uithingen, melden diverse mensen dat hun regenboogvlag is gestolen. Dat stelt initiatiefnemer Kjeld Mooi in een videoboodschap op Instagram. Volgens Mooi gaat het om zeker zes meldingen en was ook de vlag bij de Kruiskerk in het dorp Wezep zaterdagavond verdwenen. Zondagochtend heeft Mooi daar zelf een nieuwe vlag opgehangen.

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In Oldebroek is dit jaar een conservatief college aangetreden dat het lhbtq+-beleid heeft ingetrokken en afgesproken heeft dat het hijsen van de regenboogvlag door de gemeente niet meer gebeurt. Bij de Kruiskerk werd de vlag wel gehesen en dat gebeurde in het bijzijn van ongeveer tweehonderd mensen, onder wie de burgemeester. Ook elders in de gemeente hingen mensen de vlag uit.

Een woordvoerder zegt dat er bij de politie nog geen meldingen van gestolen vlaggen zijn binnengekomen, maar hij roept mensen wel op om aangifte te doen. „Dit is diefstal en dat mag niet.”

Geen kwajongensstreek

Volgens Mooi is het weghalen van de vlaggen geen „kwajongensstreek” te noemen. Uit de meldingen die hij heeft binnengekregen, blijkt dat er onder meer een vlag is weggehaald bij een huis waar deze na eerdere incidenten met extra schroeven was vastgezet. De vlaggenstok hangt daar nog afgebroken aan de gevel.

Ook is er op het erf van een oudere man een vrijstaande vlaggenmast omvergetrokken door een auto, zegt Mooi. Er was volgens de bewoners een doffe knal te horen en toen ze buiten gingen kijken, zagen ze een auto wegrijden. „En ik heb een omwonende gesproken van de Kruiskerk die zag dat de vlag daar was verdwenen. Kort daarvoor had hij een luid gejuich in de straat gehoord.”

De incidenten bevestigen volgens Mooi „alleen maar dat er nog een hoop te doen is”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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