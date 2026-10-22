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Rapporteur mensenhandel: ‘Stijging van aantal slachtoffers arbeidsuitbuiting, aanpak van plegers blijft achter’

Het aantal meldingen van slachtoffers van arbeidsuitbuiting is in een jaar tijd flink gestegen. Met name in de horeca en in de tuinbouw is een flinke stijging op te merken. Hoewel de hoeveelheid meldingen toeneemt, worden plegers niet vaak vervolgd.

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Die conclusie trekt Conny Rijken, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Zij deed onderzoek naar mensenhandel in Nederland. Hoewel seksuele uitbuiting nog altijd de meest voorkomende vorm van mensenhandel is, is er een flinke toename te zien van het aantal meldingen van arbeidsuitbuiting.

Hardnekkige vorm van arbeidsuitbuiting

Waar het in 2024 nog om 356 meldingen van arbeidsuitbuiting ging, zijn dat een jaar later 401 meldingen: een stijging van 13 procent. Met name in de tuinbouwsector worden er een hoop meer misstanden gemeld. Het gaat bijna om een verdrievoudiging. Ook in de horeca kwamen meer meldingen van uitbuiting voor. Daar gaat het om een verdubbeling.

De Nationaal Rapporteur zegt dat arbeidsuitbuiting een hardnekkige vorm van mensenhandel is. „We zien over het algemeen een flinke stijging in het totale aantal mensenhandelzaken dat voor de rechter komen, maar dit geldt niet voor de zaken van arbeidsuitbuiting. Dit aantal blijft dramatisch laag.”

Vooral Poolse, Roemeense en Spaanse mensen zijn relatief vaak slachtoffer van uitbuiting, en dan met name mannen.

Leestip: Tientallen sekswerkers op De Wallen uitgebuit.

Vervolging van plegers blijft achter

Hoewel de hoeveelheid meldingen in een jaar tijd flink is toegenomen, blijft de vervolging van plegers achter. „Ondanks een groeiend aantal signalen en opsporingsverzoeken worden nog altijd weinig verdachten vervolgd en berecht.” Er is volgens de Nationaal Rapporteur meer aandacht voor de kwetsbare positie van mensen op de arbeidsmarkt, maar daders opsporen blijkt lastig.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), verantwoordelijk voor de opsporing van arbeidsuitbuiting, ontving vorig jaar 308 signalen van mensenhandel. Er werden 57 opsporingsverzoeken ingesteld, maar slechts tien zaken werden overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Uiteindelijk stonden 9 verdachten voor de rechter. „Daarmee blijft de strafrechtelijke aanpak van arbeidsuitbuiting al jarenlang achter bij de omvang van het probleem.”

Weinig verbetering in vijf jaar

De Algemene Rekenkamer oordeelde dit jaar nog dat er in vijf jaar tijd weinig verbetering op te merken is in het tegengaan van arbeidsuitbuiting, of het beschermen van slachtoffers. Ernstig benadeelde werknemers kunnen bijvoorbeeld wel tijdelijke opvang krijgen, maar maken daar weinig gebruik van. De verantwoordelijke minister weet ook niet of andere hulp, zoals informatiepunten, werkt.

Daarom raadt de Algemene Rekenkamer aan om meer mogelijkheden voor hulp en bescherming te faciliteren. Ook zouden werknemers gestimuleerd moeten worden om vaker melding te doen, zodat slachtoffers in de toekomst beter in beeld zijn.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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