Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo’n duizend pro-Palestijnse demonstranten in mars door Amsterdam

De deelnemers van het nationaal pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam zijn rond 15.30 uur begonnen aan een mars door de binnenstad, ziet een ANP-verslaggever. Het gaat om ongeveer duizend demonstranten.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De demonstranten roepen onder meer „Amsterdam is saying no to genocide” en „Free Palestine”. De groep is vanaf de Dam vertrokken via het Rokin en loopt via de Vijzelstraat, de Weteringschans, de Utrechtsestraat en het Rembrandtplein weer terug naar de Dam. De organisatie van de mars is in handen van Plant een Olijfboom.

Het is de tweede pro-Palestijnse mars in Amsterdam zondag. Ongeveer 250 demonstranten liepen eerder in de middag in een stille tocht onder leiding van Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam, waar ze zich aansloten bij het nationale protest. Ze vroegen daarmee aandacht voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties