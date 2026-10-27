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PostNL wil dat we vaker zelf pakketjes ophalen: bijna de helft wordt straks niet meer aan de deur bezorgd

Wie online iets bestelt, kan er de komende jaren steeds minder van uitgaan dat het pakketje gewoon aan de voordeur wordt afgeleverd. PostNL verwacht dat in 2031 ongeveer 40 procent van alle pakketten via een pakketautomaat of afhaalpunt wordt afgeleverd. Nu ligt dat aandeel nog rond de 13 procent.

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Dat betekent een flinke verandering voor iedereen die regelmatig online bestelt. De bezorger staat straks dus niet meer automatisch voor de deur: steeds vaker moeten we zelf even langs een automaat of afhaalpunt.

7500 pakketautomaten in Nederland

PostNL wil het aantal plekken waar consumenten hun pakket zelf kunnen ophalen de komende jaren flink uitbreiden. Het bedrijf mikt op ongeveer 7500 pakketautomaten in 2031. Daarmee wil PostNL ervoor zorgen dat vrijwel iedereen in Nederland binnen ongeveer zeven minuten bij een pakketautomaat kan zijn.

De automaten moeten op bereikbare locaties komen te staan, bijvoorbeeld bij winkelcentra, stations en andere locaties waar mensen toch al komen. Even je pakket meenemen onderweg dus, in plaats van thuis te wachten op de bezorger.

Wordt thuisbezorging minder vanzelfsprekend?

Waarschijnlijk wel. Althans, als de verwachting van PostNL uitkomt. Op dit moment kiezen Nederlanders nog massaal voor bezorging aan huis. Maar PostNL verwacht dat consumenten steeds vaker bewust kiezen voor een pakketautomaat of afhaalpunt.

Dat kan ook best handig zijn. Ben je overdag niet thuis? Dan hoef je niet meer te hopen dat de bezorger toevallig langskomt wanneer jij er bent. Je haalt het pakket op wanneer het jou uitkomt. Toch betekent de verschuiving niet dat thuisbezorging verdwijnt. Wie zijn pakket liever aan de voordeur ontvangt, moet die mogelijkheid volgens PostNL gewoon houden.

Waarom wil PostNL dit?

Voor PostNL is er nog een belangrijke reden om consumenten richting pakketautomaten en afhaalpunten te bewegen: het is efficiënter. Een bezorger die op één locatie tientallen pakketten kan afleveren, hoeft minder vaak van deur naar deur te gaan. Dat scheelt tijd en kilometers. PostNL investeert daarom in 2027 en 2028 ongeveer 50 miljoen euro extra in de uitbreiding van de zogenoemde Out-of-Home-bezorging.

Ook webwinkels kunnen een handje helpen. Door de afhaaloptie bij het afrekenen bijvoorbeeld goedkoper aan te bieden of duidelijker onder de aandacht te brengen, wordt het aantrekkelijker om voor een pakketautomaat te kiezen.

Eén op de 2,5 pakketten niet meer aan de deur

Als PostNL zijn doel haalt, wordt in 2031 ongeveer één op de 2,5 pakketten niet meer bij je thuis afgeleverd. Dat betekent niet dat je voortaan standaard naar een pakketautomaat moet lopen. Maar de kans wordt wel een stuk groter dat de vraag bij het bestellen niet alleen is: ‘Wanneer wordt mijn pakket bezorgd?’, maar ook: ‘Waar wil ik mijn pakket ophalen?’ De komende jaren moet blijken of Nederlanders daar daadwerkelijk massaal voor te porren zijn.

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