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Redactie Binnenland vandaag
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Maand na spoorsabotage Prinsjesdag nog geen informatie

AMERSFOORT - Materiaal dat is gevonden tijdens de sabotage van het spoor op Prinsjesdag ligt bij spooronderhoudsaannemer Asset Rail. Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) bezocht medewerkers van Asset Rail en ProRail. De medewerkers hielpen het spoor opruimen na de sabotageacties in het midden en het oosten van het land. RAMON VAN FLYMEN / ANP
ANP / ANP / Ramon van Flymen

De politie wil bijna een maand na de spoorsabotage op Prinsjesdag nog altijd niets zeggen over het lopende onderzoek. „Er zijn geen updates te geven, dus ook niet of er aanhoudingen zijn verricht”, aldus een woordvoerder. Er werden toen op 35 plekken in het land objecten zoals ijzeren staven op het spoor gelegd. Dat zorgde voor verstoring van treinverkeer in het land.

De politie wilde ook niets zeggen over mogelijke verdachten, of hoe lang het onderzoek nog gaat duren. Een maand geleden meldde de politie samen te werken met het Openbaar Ministerie voor het onderzoek. „We zijn hard bezig. Het is heel groot, omvangrijk, op verschillende plekken in het land, dus we zijn alles goed aan het nagaan. Het loopt volop”, zei een woordvoerder van de eenheid Landelijke Expertise en Operaties toen. Deze eenheid is samen met regio-eenheden verantwoordelijk voor onderzoek naar incidenten op het spoor.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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