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Politie geeft uitleg na ophef over getaserde pakketbezorger: ‘Pakte pols beet van agent’

De agent die een pakketbezorger in Amsterdam taserde, zag volgens de politie geen andere mogelijkheid om de situatie onder controle te krijgen. De bezorger zou zich tegen zijn aanhouding hebben verzet en de agent bij zijn pols hebben gepakt.

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Gisteren verschenen op sociale media beelden van het taserincident, die voor de nodige ophef zorgden. Veel mensen vonden dat de agent te hard optrad. Volgens de politie geven de beelden geen volledig beeld van de situatie.

Duidelijke regels

In het winkelgebied De 9 Straatjes, waar het incident gebeurde, geldt een stopverbod tussen 12.00 en 18.00 uur. Er staan ook meerdere verkeersborden die dit aangeven. Desondanks stond de pakketbezorger met zijn busje stil op straat.

De motoragent besloot daarop de pakketbezorger aan te spreken en te vragen of hij zijn busje kon verplaatsen, zodat het verkeer erlangs kon rijden. Volgens de politie weigerde de man het busje te verplaatsen, waarop de agent hem meerdere malen om zijn rijbewijs en identiteitsbewijs vroeg.

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Escalatie bij aanhouding

De man zou hebben geweigerd zijn documenten te tonen, waarna de agent hem wilde aanhouden en tegen een muur wilde plaatsen. De bezorger zou de agent bij zijn pols hebben gepakt en zich hebben losgerukt, waarna de agent besloot zijn taser te gebruiken.

De politie benadrukt dan ook dat een korte video ‘nooit het complete plaatje weergeeft’. „We vragen iedereen niet meteen een oordeel te vellen op basis van maar een deel van de informatie.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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