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34 aanhoudingen na onrust in Den Haag, meesten minderjarig

Hoewel er geen rellen of plunderingen hebben plaatsgevonden, heeft de politie zaterdag 34 mensen aangehouden tijdens onrust in Den Haag. Het overgrote deel van hen is minderjarig en afkomstig uit diverse plaatsen, waaronder Amsterdam, Beerta, Lemele en Zwijndrecht. De jongeren werden onder meer aangehouden voor openlijke geweldpleging, het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het bezitten van verboden middelen, zoals illegaal vuurwerk.

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Via sociale media werd opgeroepen om te rellen en te plunderen in Den Haag onder het mom van een ‘Gen-Z-protest’. Winkeleigenaren troffen voorbereidingen en timmerden de puien dicht. De politie meldt dat grote incidenten uiteindelijk zijn uitgebleven.

Op het Plein hadden zich ruim tweehonderd ADO-supporters verzameld die naar eigen zeggen de stad wilden ‘beschermen’. Jongeren hadden zich voornamelijk op het Malieveld verzameld. Rond 15.00 leek het erop dat de twee groepen de confrontatie wilden aangaan op het Korte Voorhout, wat tussen de twee plekken in ligt. De Mobiele Eenheid trad toen kort op en wist de groepen uit elkaar te drijven.

Gehoorschade

Gedurende de dag heeft de politie grote groepen mensen staande gehouden en gefouilleerd, zag een ANP-verslaggever. Sommigen, die geen identiteitsbewijs konden tonen, gezichtsbedekking droegen of zwaar vuurwerk bij zich hadden, werden meegenomen naar het bureau.

Tijdens het politieoptreden is er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Een agent is naar het ziekenhuis vervoerd omdat die mogelijke gehoorschade heeft opgelopen.

Frankrijk

De driehoek in Den Haag had eerder besloten om extra maatregelen te treffen voor de verwachte onrust. Zo werd gezichtsbedekking verboden en gold een noodbevel voor het centrum en omliggende gebieden. Burgemeester van Den Haag Jan van Zanen noemt het „zorgelijk dat de forse inzet, die we op basis van intensieve voorbereidingen hebben bepaald, noodzakelijk was.”

Naar aanleiding van de protesten in Frankrijk van de afgelopen maand, werd er in verschillende Europese landen opgeroepen om de straat op te gaan. Waar jongeren in Frankrijk aanvankelijk voor beter onderwijs de straat op gingen, ging het zaterdag in Duitsland onder meer over klimaat, hoge leefkosten en de woningnood. In de meeste steden verliepen de protesten rustig, maar in onder meer Keulen en Hamburg waren er confrontaties met de politie. In Parijs zijn weer duizenden mensen op de been, onder hen zitten ook relschoppers.

In andere Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, Maastricht, werd ook opgeroepen om te rellen. Het bleef daar rustig.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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