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Pesten met AI-beelden neemt toe: ‘De vernedering is niet minder echt’

Het aantal meldingen van online pesten blijkt de afgelopen tijd flink te zijn toegenomen. Stichting Offlimits, het expertisecentrum voor online misbruik, waarschuwt dat daarbij steeds vaker AI-beelden worden gebruikt om jongeren te vernederen.

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In de eerste negen maanden van 2026 kreeg Offlimits maar liefst 955 meldingen binnen van cyberpesten, tegenover 860 meldingen in heel 2025 en 298 meldingen in 2024.

Grens tussen grap en pesten vervaagt door AI

AI blijkt regelmatig te worden ingezet voor pesterijen. Een ontwikkeling die volgens Offlimits laat zien dat de grens tussen een grap en pesten vervaagt. Zo ging 17,3 procent van de meldingen dit jaar over gemanipuleerd beeldmateriaal. Ter vergelijking: in 2024 was dat slechts 2 procent.

Jongeren doen melding van beelden die van hen zijn gemaakt met AI, waarin zij gênante of vernederende dingen doen, van dansen of zoenen tot zelfs kotsen of poepen. Voor jongeren met een religieuze achtergrond kunnen dergelijke beelden extra ingrijpende gevolgen hebben. Ook seksualiserende beelden of naaktbeelden gemaakt met AI kunnen worden gebruikt om online te pesten.

Voor de slachtoffers maakt het geen verschil of de beelden echt zijn, bewerkt zijn of met AI gemaakt zijn. Zij ervaren hoe dan ook een gevoel van verlies van controle, schaamte en angst dat klasgenoten of een hele school de beelden zien en verder verspreiden.

Pesten in online spelletjes

Tijdens de online pesterijen wordt niet alleen AI ingezet: Offlimits signaleert dat er ook steeds vaker gepest wordt in online spelletjes, waarin grensoverschrijdend gedrag minder herkenbaar is. Zo spelen jongeren spelletjes met online beelden van elkaar, zoals zogenoemde ‘ship’-accounts met beelden van leraren en leerlingen, of ‘raad de leerling’.

Onder het mom van een spelletje, door groepsdruk en om niet zelf het slachtoffer te worden, wordt de drempel verlaagd om mee te doen, terwijl het voor degene die het onderwerp van ‘het spel’ is, vernederend kan zijn. Door het spelelement is het niet altijd direct herkenbaar als cyberpesten. Daarnaast hebben ouders of scholen vaak beperkt zicht op wat zich online tussen jongeren afspeelt, waardoor zij ook niet altijd weten wat er gebeurt en moeilijker kunnen ingrijpen.

Belangrijk advies voor ouders en scholen

Babette Keuning, coördinator bij de hulplijn van Offlimits, waarschuwt voor de ingrijpende gevolgen van dergelijke pesterijen. „Een beeld kan worden aangepast, iemand kan een persoon iets laten doen wat diegene nooit heeft gedaan, en vervolgens kan een hele groep daar binnen enkele minuten op reageren. Voor degene die het meemaakt, is de vernedering niet minder echt, omdat het beeld digitaal is gemaakt.”

Volgens Offlimits is het belangrijk dat ouders en scholen online gedrag al vroeg en structureel meenemen in alledaagse gesprekken met kinderen en jongeren. „Of het nu gaat over cyberpesten of iets anders, vraag naar wat ze online meemaken en hoe ze zich daarbij voelen. Ze hoeven niet iedere nieuwe app of trend te kennen, maar kunnen jongeren wel helpen nadenken over online gedrag en de gevolgen daarvan.”

Wie online wordt gepest of wordt geconfronteerd met ongewenste beelden, kan anoniem terecht bij de hulplijn van Offlimits. De organisatie biedt advies aan slachtoffers, ouders en professionals en kan waar nodig helpen bij het melden en laten verwijderen van illegaal beeldmateriaal.

Cyberpesten laat diepe sporen na, maar deze groep kan veel leed verzachten

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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